Tutto vero: Valentino Rossi tornerà a Goodwood undici anni dopo il 2015 (con Lando Norris)

Probabilmente no, non l’ha dimenticato e adesso ha scelto di replicare. Anche se questa volta avrà nel naso quell’odore che respirano gli ex e magari pure un po’ di quella nostalgia di chi è consapevole di appartenere (anche se da indimenticabile leggenda) al passato del motorsport. L’edizione 2026 del Festival della Velocità di Goodwood, non a caso sarà intitolata "The Rivals – Epic Racing Duels".

Tra i momenti più attesi, stando alle informazioni che si trovano sul web, spicca il cinquantesimo anniversario della leggendaria sfida del 1976 tra James Hunt e Niki Lauda, con le loro monoposto originali pronte a sfilare sulla celebre Hillclimb. Spazio anche al mito di Le Mans, con il tributo a sessant'anni dal trionfo Ford su Ferrari del 1966 e l'epico scontro anni '70 tra la Porsche 917 e la Ferrari 512S. Gli amanti del rally vibreranno sul percorso del Forest Rally Stage, che ospiterà lo storico duello del Gruppo B tra la Lancia 037 e l'Audi Quattro. Per le due ruote, riflettori puntati sulle iconiche 500cc di Wayne Rainey e Kevin Schwantz.