Tutto vero: Valentino Rossi tornerà a Goodwood undici anni dopo il 2015 (con Lando Norris)

L’ultima volta era stata nel 2015. E no, Marc Marquez non c’entra niente, perché è di Valentino Rossi a Goodwood che stiamo parlando. Risuccederà tra qualche giorno, esattamente undici anni dopo, con la leggenda del motociclismo che condividerà l’asfalto e la scena con altri grandissimi della velocità e con Lando Norris, suo grande tifoso e campione del mondo di F1 in carica. Sembra sia stato proprio Norris, che a Goodwood è praticamente di casa, a convincere il 46 a essere al prossimo Festival della Velocità. Parteciperanno, alla Monster Celebration, una sorta di evento nell’evento su cui, però, non è ancora trapelata alcuna indiscrezione.
L’ultima volta (nel 2015, appunto) Valentino Rossi aveva guidato sia moto che auto, visto che, dopo essere sceso dalla M1, s’era messo al volante di una Lancia Delta S4 Gruppo B, di una Porsche 962 e di una Mazda 787B. Questa volta farà lo stesso? Per ora nessuno dice niente, se non che Rossi e Norris parteciperanno sia alla giornata del 10 luglio che a quella dell’11. “Non c'ero mai stato prima – aveva detto Rossi nel 2015 – è più impressionante di quanto immaginassi. È un posto enorme con tantissimi appassionati, ma anche molti piloti famosi e altri VIP, il che ha creato una bellissima atmosfera, specialmente quando ho guidato la mia Yamaha YZR-M1 su e giù per la collina. Alla fine della giornata ho avuto anche l'opportunità di guidare un'auto storica di Le Mans e un'auto da rally, ed è stato molto divertente. Non dimenticherò mai”.
Probabilmente no, non l’ha dimenticato e adesso ha scelto di replicare. Anche se questa volta avrà nel naso quell’odore che respirano gli ex e magari pure un po’ di quella nostalgia di chi è consapevole di appartenere (anche se da indimenticabile leggenda) al passato del motorsport. L’edizione 2026 del Festival della Velocità di Goodwood, non a caso sarà intitolata "The Rivals – Epic Racing Duels".
Tra i momenti più attesi, stando alle informazioni che si trovano sul web, spicca il cinquantesimo anniversario della leggendaria sfida del 1976 tra James Hunt e Niki Lauda, con le loro monoposto originali pronte a sfilare sulla celebre Hillclimb. Spazio anche al mito di Le Mans, con il tributo a sessant'anni dal trionfo Ford su Ferrari del 1966 e l'epico scontro anni '70 tra la Porsche 917 e la Ferrari 512S. Gli amanti del rally vibreranno sul percorso del Forest Rally Stage, che ospiterà lo storico duello del Gruppo B tra la Lancia 037 e l'Audi Quattro. Per le due ruote, riflettori puntati sulle iconiche 500cc di Wayne Rainey e Kevin Schwantz.