Il segreto del principe William? Lo fa ancora e di nascosto, ma meglio se è italiana, rossa e avanti con gli anni

“Sì, è vero – ha detto - Adoro le motociclette, le guido ancora ogni volta che posso”. E, quando gli hanno chiesto come riuscisse a non farsi riconoscere, ha tagliato corto: “travestimenti!”. Senza aggiungere altro. Quello che si può aggiungere, invece, è la storia che effettivamente William ha con le motociclette sin da quando, a 19 anni, pretese di conseguire la patente per poterle guidare. Da lì la nascita di una collezione incredibile che, a quanto pare, non è fatta solo di cavalletti e manutenzioni statiche, ma di vero e proprio utilizzo dei mezzi custoditi. Le sue preferite, stando a quanto si dice, sarebbero le Ducati con qualche annetto sulle spalle e a fargli battere il cuore più di tutte ci sarebbe una 1198s, l’iconica Superbike prodotta a Borgo Panigale tra il 2009 e il 2011.

Dopo le confidenze, però, il principe William è rientrato nel protocollo ricordando a tutti sì la sua passione per la velocità, ma anche i rischi che la velocità comporta. E ha raccontato che, dopo la nascita dei suoi figli, ha molto limitato di cedere agli impulsi del polso destro. Anche perché sua moglie Chate non è proprio contentissima dell’anima da motociclista del marito. “Ogni volta che si metteva in sella – avrebbe detto – tremavo dalla paura”.