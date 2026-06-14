Nicolò Bulega praticamente perfetto a Misano. Ora aspetta Valentino Rossi martedì e Marc Marquez al WDW: “Starò più stretto questa volta”

“Se tre anni fa qualcuno mi avesse detto che dopo due anni e mezzo mi sarei ritrovato accanto a nomi di questo livello, non ci avrei mai creduto – racconta ancora - Da quando sono arrivato in Superbike è andato tutto sempre benissimo. Ho trovato una squadra fantastica, una moto eccellente e sono cresciuto e maturato come pilota. Vedere il mio nome accanto a quello di grandi campioni è una soddisfazione enorme, soprattutto considerando che corro in Superbike soltanto da due anni e mezzo”.

L’impressione, però, è che non andrà oltre i tre anni, perché la MotoGP – al di là dell’incontro di martedì – è data ormai quasi per certa. “Sto facendo tutto quello che posso per provare a fare questo salto – aggiunge - Per il momento sono contento delle mie prestazioni e di quello che sto dimostrando. I tifosi? Qui sono fantastici, ma so benissimo che se dovessi andare in MotoGP ce ne sarebbero di meno per me. Ci sono dei campionissimi e è giusto che abbiano tantissimi tifosi. Qui in Superbike, anno dopo anno, ho visto crescere il numero delle mie magliette e delle mie bandiere: quest’anno ce n’erano veramente tante. Se dovessi fare il salto, ci vorrà un po’ di tempo anche lì e serviranno i risultati, perché senza risultati è difficile costruirsi un seguito. Però penso che tutti quelli che sono arrivati in MotoGP dalla Moto2 abbiano avuto bisogno di tempo prima di vedere tanti tifosi con i loro colori. Lo stesso Pecco, Quartararo e tutti quelli che oggi sono campioni affermati ci sono passati. Non credo che al primo anno avessero già il seguito che hanno oggi dopo tante stagioni. Come tutte le cose, ci vuole tempo”.