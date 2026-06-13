Clamoroso a Misano: Nicolò Bulega non è stato davanti a tutti per qualche curva nel sabato italiano della SBK

Il resto della storia di questo sabato? In parte l’abbiamo già raccontato, con l’altra Ducati ufficiale, quella di Iker Lecuona, prima tra gli umani e Yari Montella, con la Panigale di Barni, subito dietro, al terzo posto e senza troppe fatiche dopo che Lorenzo Baldassarri, con l’altra Ducati di Go Eleven, s’è steso nel tentativo di andare a riprenderlo. "Ci ho provato come sempre - ha detto Iker Lecuona - sono riuscito a avere una buona partenza e a girare davanti a Nicolò alla prima curva. Poi, però, è arrivato e è stato impossibile lottare con lui: era velocissimo. Sono comunque molto soddisfatto, perchè siao più vicini e spero di potere presto riuscira a lottare con lui". Chi a lottare non c'ha neanche pensato è stato Yari Montella. "E' un terzo posto che fa un gran bene - ha detto - ringrazio prima di tutto il mio team per il lavoro che fa. Ora, però, rimettiamoci subito sotto per preparare al meglio la Superpole Race di domani e Gara2".

Appena giù dal podio, dopo una gran lotta con il compagno di squadra, l’italiano di Bimota, Axel Bassani, mentre Surra è settimo con la Ducati di Motocorsa. Gli altri? Locatelli è primo dei piloti Yamaha al settimo posto, mentre Miguel Oliveira, fresco di ritorno dopo l’infortunio, ha chiuso ottavo con la BMW che fu di Toprak Racgatlioglu. In sofferenza, invece, Alvaro Bautista, con l’altra Ducati di Barni Racing Team e Stefano Manzi, solo decimo sul circuito di casa con la Yamaha GYTR.