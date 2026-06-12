A Misano c’è Gigi con la Ducateria: Nicolò Bulega “va a spasso” nel venerdì di SBK, ma è di mercato e MotoGP che parlano tutti

In verità, però, l’argomento di giornata nella sala stampa del Marco Simoncelli World Circuit non è stato neanche il grande evento marchiato Borgo Panigale e presentato proprio in questo venerdì di Misano. Perché il tema, complice anche la presenza di Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia, è stato il mercato della MotoGP. Gigi Dall’Igna, schierato al box già dalle primissime ore di questo venerdì, ha seguito passo passo le uscite in pista di quel Nicolò Bulega che, salvo clamorosi colpi di scena nella prossima stagione avrà l’occasione del grande salto tra i prototipi.

Per lui ci sarebbe già pronta la Ducati Desmosedici del Team Pertamina Enduro VR46. Condividerà il box con Fermin Aldeguer. Per un italiano che arriva, però, un altro dovrà andarsene e la presenza di Franco Morbidelli questa mattina a Misano potrebbe essere stata non solo una tappa prestabilita per presentare il WDW 2026. La voce che circola, infatti, è che Franco Morbidelli – dopo il rifiuto di un paio di stagioni fa – adesso sarebbe disposto a valutare una offerta dal mondiale Superbike e è chiaro che il Team Aruba sarebbe la prima scelta. Se ne sta parlando, ma non c’è niente di definito. Soprattutto perché Iker Lecuona, stabilmente secondo nel mondiale, sta già dimostrando di poter essere l’uomo u cui puntare, con Ducati che potrebbe scegliere, quindi, come compagno di squadra dello spagnolo, un giovanissimo da “allevare in casa”.