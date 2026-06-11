Jorge Lorenzo ci ha dato ragione: Pedro Acosta sta a Marc Marquez come Marc Marquez stava a Valentino Rossi

“La prima mossa di Pedro – dice il cinque volte campione del mondo analizzando il duello del quattordicesimo giro di Balaton - è stata molto astuta: una specie di block pass. Marquez ha poi risposto in maniera molto astuta in una curva a sinistra, dove si trova sempre un po' meglio e piega la moto molto velocemente e con sicurezza. Corre un po' largo, con traiettorie molto diverse, e Márquez la spigola bruscamente. E Pedro, che ha scelto una traiettoria molto più ampia, può avere più velocità nella successiva curva a sinistra. Márquez, angolandola bruscamente, lascia uno spazio lì, e Pedro ne approfitta. Credo che Marc, a 33 anni, abbia abbastanza esperienza per sapere tutto quello che può succedere. Lui sa bene che siamo vicini all’inevitabile cambio generazionale. Arriverà un momento in cui le forze saranno incredibilmente equilibrate. Marc è Marc, potrebbe essere superiore a Pedro sui circuiti a sinistra, e Pedro avrà anche lo svantaggio di essere inesperienza con la Ducati. Ma prima o po arriverà il momento. È come quando ero con Valentino alla Yamaha, Márquez con Rossi. Penso che Pedro si trovi in una situazione particolare in questo momento: è svantaggiato e sta già facendo molto. E’ una fortuna che Pedro non guidi una Ducati e a dirlo è stato proprio Marc Marquez".

Insomma, Marc Marquez è consapevole che il suo tempo, quando Pedro Acosta guiderà una Desmosedici, sarà agli sgoccioli e ecco perché, anche secondo Jorge Lorenzo, il 93 non ha del tutto abbandonato l’idea di poter compiere l’impresa delle imprese in questo 2026. “Ha una forza mentale incredibile: non molla mai – conclude Jorge Lorenzo - Il campionato non è impossibile, è molto difficile, ma non impossibile. E dopo questa gara, dopo domenica, ha già recuperato il massimo dei punti possibili su Marco Bezzecchi. È successa la cosa migliore che potesse capitargli per i suoi punti in classifica piloti. Ha vinto, mentre Bezzecchi, che è in testa, e Jorge Martín, che è secondo, non hanno conquistato punti. In termini di punti, è stata la perdita più consistente possibile. E dimostra anche che può succedere di tutto a chiunque”.