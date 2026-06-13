Ma avete idea di quanto costa un biglietto per i Knicks? Ecco le cifre folli per le Finals newyorchesi, per le quali non vi basta casa vostra

La storia sportiva di New York è abbastanza peculiare. A dispetto della grandezza della città e delle sue risorse economiche e mediatiche potremmo dire che sportivamente i newyorkesi sono un po' degli sfigati. Soprattutto se rapportati ai “cugini” di Los Angeles. Se escludiamo gli Yankees, che pure non vincono da 17 anni, e i Giants anche loro in crisi da anni, le altre squadre di New York sono quasi dei casi disperati: i Mets non vincono dal 1986, i Jets addirittura dal 1969, l'unico misero Super Bowl in tutta la loro storia, i Rangers hanno interrotto un digiuno di 54 anni vincendo nel 1994 per poi ricominciare a soffrire. E poi ci sono loro, il caso clinico per eccellenza: i Knicks. Due titoli NBA, entrambi negli anni '70, e da allora mezzo secolo di buio, false speranze e cuori spezzati. I Knicks sono diventati quasi un simbolo nazionale della sfortuna, amati follemente proprio perché far loro il tifo è, da decenni, un atto di fede pura.

Questa notte la maledizione si potrebbe spezzare. Sono avanti 3-1 in una pazzissima serie delle Finals contro i San Antonio Spurs, e nella Grande Mella tutto ciò che ruota attorno a queste Finals è diventato epico, surreale, a tratti violento.

Già il prezzo dei biglietti per assistere alle partite la dice lunga. Complice l'evento “storico” e la ricchezza dei newyokesi, la città con più milionari al mondo, il mercato dei biglietti del Madison Squadre Garden è letteralmente esploso. Su SeatGeek, una delle principali piattaforme di rivendita online, il biglietto più economico in assoluto — quello nell'ultimo anello dell'arena, con la visuale peggiore — non è sceso sotto i 4000-5000 dollari. Su StubHub la situazione è ancora più estrema: il posto meno caro parte da circa 8000 dollari. La media generale si aggira intorno ai 7000 dollari a biglietto. Cifre da fare impallidire persino il Super Bowl.