Starting 5 sui giocatori della Nba sembra un corso di crescita personale (made by Netflix): quando diventare la miglior versione di se stessi si trasforma in ossessione

La Mamba Mentality di Kobe Bryant, leggenda totale e immortale dello sport, è diventata contagiosa. Ora tutto è una sfida da vincere, che si parli di colazione e sveglia presto o di shitstorm su X. Tutti e cinque i protagonisti Netflix esprimono, in maniera diversa, lo stesso concetto. José Mourinho sarebbe fiero di loro. Lo Special One, ricorda spesso qualcuno, è un grande fan di Sun Tzu e del suo L’arte della guerra. Serve sempre un nemico contro cui combattere: la squadra migliore, e questo è sana competizione, il giocatore più difficile da marcare, e pure questo ok, il pubblico avversario, idem. Ma quello che salta agli occhi è il modo con cui i giocatori approcciano ogni confronto. Battaglieri sempre, ogni debolezza è solo il trampolino per il successo, le sfide si celano in ogni angolo del mondo. C’è un altro concetto, ribadito all’estremo: “family”. Bisogna metter su famiglia, trovare una compagna affidabile, figli, un cane e una bella casa. “If God wills”, chiaramente. Dio, patria, famiglia e conflitti. Qualche instante di leggerezza, per fortuna, negli otto episodi c’è. Soprattutto nella linea narrativa che segue la guardia degli Indiana Pacers: Tyrese ancora non si è sposato, e non ha il coraggio di fare il grande passo; dopo la delusione di gara 7 ammette di avere un rimorso: non aver parlato ai compagni all’intervallo. Anche Durant riesce a rilassarsi con la madre, festeggiando con lei il Natale prima di scendere in campo. Shai si lascia andare a un pianto liberatorio durante la cerimonia di premiazione come miglior giocatore della stagione regolare. James Harden dopo anni di libertinaggio sembra aver trovato la persona con cui costruire un futuro. Jaylen Brown, invece, è praticamente sempre “un uomo in missione”, solo un po’ più morbido quanto parla del nonno, che però è un ex allenatore di boxe e quindi anche per lui la vita è una grande metafora di un incontro (e non viceversa). Cercare di diventare a tutti i costi la miglior versione di se stessi. O come dicono certi preparatori: “Sii aggressivo”. Prima, dopo e durante le partite. Sono campioni, si dirà, non hanno alternative. Ma anche i Terminator come Sinner (per dirne uno) qualche passo falso se lo concedono, senza per forza trasformarlo (e senza raccontarlo così) in uno step della scala verso “la grandezza”. Di solito, seguendo un certo cliché, le serie come Starting 5 puntano a mostrare l’uomo dietro alla stella. Ecco, stavolta, dietro l’uomo sembra esserci una macchina.