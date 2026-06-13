Kimi Antonelli, show al Montmelò: dall’asciugamano di Kim Kardashian alla maschera di Spider-Man per girare tra i fan in tribuna

E poi, sempre nel paddock, è arrivato un incontro speciale con Fabio Quartararo, in Spagna per godersi l’azione della F1. I due si salutano, scherzano e chiacchierano un po’, poi il francese commenta: “Kimi ha solo 19 anni, ma sembra avere l’esperienza di un pilota con dieci anni di Formula 1 alle spalle. Basta guardare quello che ha fatto a Monaco: negli ultimi giri andava circa un secondo e mezzo più veloce di tutti. È un ragazzo che mi piace molto. Può vincere il mondiale, senza dubbio”. Lo incorona anche lui, che un mondiale nella rispettiva topclass se l’è preso nel 2021.

Una giornata piena di colpi scena, ma prima di andar via dal circuito c’è tempo per un altro siparietto: mentre sta per uscire una fan gli regala un supplì, lui lo prende, ringrazia e se lo mangia in due bocconi. Tutto ciò con il solito sorriso di sempre, che basta a riassumere in pochi secondi la serenità in pista di questo ragazzo. Così come le risate e le simpatiche prese per il c*lo.