Kimi Antonelli, show al Montmelò: dall’asciugamano di Kim Kardashian alla maschera di Spider-Man per girare tra i fan in tribuna

Kimi Antonelli regala spettacolo al Montmelò e stavolta non solo in pista. Tutto parte da Monaco, più precisamente dalla pioggia di champagne dopo la quinta vittoria stagionale. Kim Kardashian si trova sotto al podio, qualcuno le spruzza addosso le bollicine, lei cerca qualcosa con cui asciugarsi e prende il primo oggetto a portata di mano. Peccato fosse l’asciugamano del vincitore. Il video fa il giro del web, i commenti pure.
Arrivati in Spagna, Mercedes e Antonelli scelgono di rispondere nel modo più intelligente che esista, sfruttando il trend. In un video pubblicato sui canali ufficiali della squadra, infatti, ecco che arriva il meme: al centro della scena c’è Kimi che si lava il viso, poi chiede in giro con aria divertita: “Avete visto il mio asciugamano?”. Una lezione tutta da ridere, prima della storia successiva.
Perché a Barcellona, venerdì, proprio Kim Kardashian ha recapitato ad Antonelli un asciugamano personalizzato con scritto sopra: “To Kimi, from Kim”. L’italiano spacchetta tutto tra le risate della squadra e, alla fine, pace fatta per la felicità di mezzo mondo. Il cerchio si chiude, da Montecarlo al Montmelò, soprattutto con grande ironia e un pizzico di furbizia da entrambe le parti.
Sempre venerdì mattina, però, Antonelli aveva del tempo libero dopo aver ceduto la sua W17 a Frederik Vesti, terzo pilota Mercedes, e lo ha sfruttato nel modo più naturale - e allo stesso tempo inusuale - possibile: è andato in tribuna a guardare le FP1, godendosi un po’ di azione dall’esterno. Ma come si fa a rimanere nell’incognito tra le migliaia di fan?
Facile, indossi la maschera del tuo personaggio preferito, Spider-Man. E finché l’ha indossata, pare anche che nessuno lo abbia riconosciuto, o almeno questa è la versione ufficiale.
Una scena tanto clamorosa quanto sorprendente, perché vedere l’attuale leader del mondiale aggirarsi per il paddock mascherato da supereroe non era nelle previsioni di nessuno. E pensare che, una volta sceso dalla tribuna, Kimi ha già la prossima idea geniale: “Dovete farmi travestire completamente”, afferma come si vede nel video pubblicato sul suo profilo Instagram, in cui documenta per intero la giornata (a tratti folle).
Nel pomeriggio, invece, tornato in pista per la FP2, ha pagato quasi sei decimi da Norris e Russell, ma nessun dramma: dopo aver saltato la prima sessione mancava del feeling sul giro secco in frenata, ma c’è tempo per rimediare.
E poi, sempre nel paddock, è arrivato un incontro speciale con Fabio Quartararo, in Spagna per godersi l’azione della F1. I due si salutano, scherzano e chiacchierano un po’, poi il francese commenta: “Kimi ha solo 19 anni, ma sembra avere l’esperienza di un pilota con dieci anni di Formula 1 alle spalle. Basta guardare quello che ha fatto a Monaco: negli ultimi giri andava circa un secondo e mezzo più veloce di tutti. È un ragazzo che mi piace molto. Può vincere il mondiale, senza dubbio”. Lo incorona anche lui, che un mondiale nella rispettiva topclass se l’è preso nel 2021.
Una giornata piena di colpi scena, ma prima di andar via dal circuito c’è tempo per un altro siparietto: mentre sta per uscire una fan gli regala un supplì, lui lo prende, ringrazia e se lo mangia in due bocconi. Tutto ciò con il solito sorriso di sempre, che basta a riassumere in pochi secondi la serenità in pista di questo ragazzo. Così come le risate e le simpatiche prese per il c*lo.