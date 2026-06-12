No, Fernando Alonso a Barcellona non ha preannunciato il ritiro. E su Antonelli: “Incredibile, ma Bearman lo batteva”

Un attimo dopo, quando dalla platea gli chiedono come sarà correre in casa, ecco le frasi della discordia: “Sarà un weekend speciale. Probabilmente la mia ultima gara a Barcellona in F1. Quindi sì, voglio dire grazie a tutti. Cercherò di godermi il weekend. Non sarò competitivo e non sarò a lungo in macchina in qualifica e in gara rispetto agli anni passati, o non al passo che tutti vogliamo, ma voglio che tutti si divertano comunque”.

Non parla di ritiro certo, ma di un’ultima gara quasi sicura a Barcellona. Il motivo è semplice: avendo accettato un regime di rotazione ogni due anni per rinnovare con la F1, il Montmelò non sarà in calendario nel 2027, cosa che Fernando sottolinea quando continua a parlare del suo futuro: “Dopo l'estate prenderò la decisione se continuare. Barcellona ovviamente non ci sarà l'anno prossimo. Quindi, se non so cosa farò l'anno prossimo, è quasi impossibile essere sicuri di cosa farò tra due anni. Considero ogni gara in cui vado quest'anno come potenzialmente la mia ultima volta. E qui a Barcellona c'è un briciolo di possibilità in più, dato che non si correrà nemmeno l'anno prossimo”.

Quindi no, non è detto che Alonso si ritiri al temine del 2026, così come non è detto che sarà in griglia nel 2028 qualora decida di continuare anche il prossimo anno. Anche perché, per lui, c’è un qualcosa di più importante in questo momento: “Per me la cosa più difficile è non vincere le gare e non essere competitivo. Se è l'ultima o non l'ultima, non influisce troppo. Sono in pace con la mia carriera e con la mia vita”, spiega il due volte campione del mondo con un chiarissimo riferimento alla situazione Aston Martin.

“Ho ottenuto molto più di quanto avessi mai sognato quando ero un ragazzino. Non ho mai sognato di essere un pilota di F1 e poi di correre per i migliori team del paddock e rimanerci per un tempo lunghissimo. Quindi tutto è un plus, ed è un plus adesso. Non siamo competitivi come tutti vorremmo nel team ora, e questo è probabilmente il dolore più grande che attraversiamo ogni weekend, ma in termini di sentimenti personali non è troppo difficile”. Ha le idee chiare, nonostante continui a non sbilanciarsi.