La F1 a Barcellona? Marc Marquez è lì con l’Audi e Leo Fornaroli con la McLaren. Kimi Antonelli staccato, ma c’è un perché

Oltre che negli ultimi anni, Marc l’ha fatto in Ungheria, prendendosi una vittoria clamorosa peraltro ancora alle prese con il recupero dopo l’infortunio alla spalla. E una settimana dopo si è preso la scena nel paddock del Montmelò, tra una risata e l’altra. A fargli compagnia tra i protagonisti di giornata, però, c’è anche un italiano (che non è Antonelli): Leonardo Fornaroli, campione di F2 nel 2025 che, alla prima uscita ufficiale sulla McLaren del 2026, in FP1, ha piazzato la macchina in quinta posizione.

Un esordio di altissimo livello, per lui che è parte del programma giovani di Woking: “Ero molto emozionato e così anche mio papà, che mi guardava nel garage”, ha raccontato una volta tornato ai box al termine della sessione. “Ovviamente, prima di scendere in pista ero un po’ nervoso. Comunque era la prima volta che guidavo insieme a dei piloti che fino a poco tempo fa vedevo in televisione. Continuavo a guardare i loro onboard e a dire ‘Mamma mia, questi sono dei fenomeni!’. Trovarti lì, in pista, a pochi metri, è stata un’emozione incredibile”.

È stata una prima uscita che l’ha lasciato senza parole, specie per la differenza che c’è tra questa monoposto (ma non solo) e quella che ha guidato lo scorso anno: “È pazzesco, soprattutto con la macchina dei TPC, che andava ancora più forte di questa, specialmente in curva. Va quasi 10 secondi più forte rispetto alla Formula 2, quindi ci vuole un po’ di tempo per abituarti. I primi giri sono sempre scioccanti e lo sono stati anche questi, perché la macchina ha tanta potenza in più, con l’elettrico che ti aiuta, ma quando la capisci è bellissima”.