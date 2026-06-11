Come si fa a non amare questo Kimi Antonelli? “La sgommata all’ultimo giro? Fatta apposta. Sul podio? Non ho salutato il Principe”. Poi Barcellona e la spiegazione a Bono contro le gufate

Lo era, per festeggiare. A spiegarlo una volta arrivato a Barcellona è proprio Antonelli, che prima però racconta di come ha dovuto gestire la gara per non commettere sbavature, nonostante le continue richieste di Mercedes: “Volevano che gestissi maggiormente le gomme, ma quando abbassi l'intensità di guida e il livello di concentrazione il rischio è quello di rilassarsi troppo e commettere un errore. Mi è capitato di tirare un po' il fiato e poco dopo sono andato lungo alla chicane del Porto”, aggiunge come riportato da Motorsport.com.

“Da quel momento mi sono detto che dovevo restare concentrato. La squadra voleva anche che costruissi un margine di sicurezza sufficiente per affrontare un eventuale pit stop in caso di necessità, quindi passavamo da richieste di aumentare il ritmo a momenti in cui mi veniva chiesto di rallentare. Alla fine... sì, lo ammetto, la sgommata alla Rascasse prima della bandiera a scacchi l'ho fatta di proposito, ma ho scelto il punto perfetto per farlo!”.

Ha dato spettacolo per ben 78 giri, poi ha chiuso in bellezza. Sul podio, però, qualcosa è andato storto, o almeno così sembrava dall'esterno. Kimi è salito dritto sul gradino più alto ignorando completamente il Principe, una scena che in molti hanno notato e che, a freddo, ha voluto chiarire: “Ho avuto modo di rivedere la gara e mi sono accorto solo dopo che, quando sono salito sul podio, sono andato dritto verso il gradino del vincitore ignorando la presenza della famiglia reale. Onestamente non me ne ero reso conto, ero decisamente euforico in quel momento. La sera mi sono scusato con lui: mi ha sorriso dicendo che non c'era alcun problema”.