Marco Bezzecchi che cita Gattuso? Era quello che serviva: un mondiale contro Marquez non te lo giochi per quanto vinci, te lo giochi per come perdi

Il che ci porta piuttosto in fretta a una riflessione su stagioni come questa, o come quella combattuta tra Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia nel 2022: il mondiale non lo porti a casa con le vittorie, lo porti a casa gestendo le sconfitte. Nello specifico, scegliendo un podio invece di uno zero e una sfuriata veloce al posto di un dramma, scegliendo di non scivolare nell’ansia. Marco Bezzecchi sta correndo con un’attenzione che si vede di rado in MotoGP: sembra la stessa di Jorge Martín nel 2024, quando lo spagnolo vinse appena 3 gare contro le 12 di Bagnaia. Eppure Jorge vinceva le Sprint, portava a casa i punti e, di fatto, puntava sempre a chiudere col segno positivo sulla lavagna. Oggi Marco ha venti punti sul compagno di squadra, 42 su Di Giannantonio che è terzo e 72 su di un Marc Marquez ritrovato che, però, ha appena finito di correre in uno dei circuiti che gli sono più favorevoli.



I distacchi non permettono di gestire in nessun caso, sono però abbastanza per sapere di aver fatto le cose per bene fino a qui. Oltre al fatto che lo zero della domenica è un problema ma non una catastrofe: i punti buttati via domenica sono 16, forse anche meno, di certo non abbastanza per distogliere l’attenzione dal premio grosso o, ancora peggio, da costringerlo a dei tempi di recupero a causa di un infortunio. I fatti ci dicono che Marco è ancora il favorito. E ci dicono anche, a vedere gli avversari, che stiamo assistendo una delle stagioni più combattute degli ultimi anni. Portarlo a casa renderebbe tutto ancora più memorabile. Tenere gli occhi sul traguardo con una testa da boxeur è l’unica cosa da fare, per il resto “Sometimes maybe good, sometimes maybe shit”.