Marc Marquez a Balaton? Si è fatto perdonare da Ducati: “Grazie per aver capito la situazione, per essere sempre calmi. Io ci provo”

Il weekend d’Ungheria è uno dei più significativi nella storia recente di Marc Marquez. Ennesimo rientro, ennesima scommessa sul suo fisico, ennesimo: “Se non ci provo non saprò mai come sarebbe andata”. Che poi, ironicamente, è lo stesso concetto dietro a una veccia biografia di Valentino Rossi, Pensa se non ci avessi provato. Si vede che i campioni funzionano così, ci provano. E quando davanti hanno un muro provano a scalarlo, abbatterlo, girarci attorno. E il muro quasi sempre dà loro ragione.

Marc al Mugello ha raccontato di aver approcciato il weekend “come una guerra”, per poi raccontare di averlo fatto per arrivare pronto a Balaton. Inside, il documentario del mercoledì prodotto da Ducati, racconta bene quanto sia stato significativo l’ultimo GP per lo spagnolo.



Marc chiude con mezzo secondo di vantaggio il primo turno, porta a casa la pole dopo una caduta, domina la Sprint il sabato e vince la gara domenica mentre nel box non fanno altro che tirare grossi, anzi enormi sospiri di sollievo. La possibilità di averlo a mezzo servizio per sempre era più che una paura. E questo pesa sul morale, sulla fiducia, sull’umore di tutti. Marquez ha cancellato tutti questi pensieri, iniziati a Le Mans e cresciuti fino all’Ungheria, nel giro di tre giorni. Cento vittorie lui, cento vittorie Ducati.