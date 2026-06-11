Signori, controllate le quote e mettete la casa sull'Olanda. Dal polpo Paul all'algoritmo, ecco perché il Mondiale lo vincono gli Orange

Curiosamente l'eredità di Paul l'ha raccolta, involontariamente, un'economista tedesco. Nel 2014 Joachim Klement sviluppò un algoritmo capace di prevedere chi avrebbe vinto il Mondiale. Il suo obiettivo era provare a dimostrare che il calcio è imprevedibile, e influenzato da un'altissima dose di fortuna. Peccato che non gli riesca benissimo... Da allora il modello ha indovinato tre vincitori su tre, Germania, Francia e Argentina, e il suo ideatore è diventato un improbabile e involontario vate calcistico. L'algoritmo funziona attraverso quattro variabili: “La popolazione di un Paese (quanto è ampio il bacino di talenti), il Pil pro capite (quanto è ricca una nazione e se può permettersi infrastrutture adeguate per sviluppare i giovani), il clima (se le temperature consentono ai ragazzi di allenarsi e giocare tutto l’anno) e infine il ranking Fifa, che serve a misurare la qualità della generazione di calciatori attualmente a disposizione” spiega a La Stampa. “Questi quattro fattori spiegano circa il 50% del risultato di una partita. L’altra metà sta alla fortuna: la forma della squadra nel giorno della gara, le decisioni arbitrali e tutti quegli elementi impossibili da prevedere con i numeri”. O almeno, questa è la teoria.