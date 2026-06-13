Avete notato che tutti i giornaloni di destra sono contro Roberto Vannacci? No, non è il mondo al contrario, e vi spieghiamo perché

Essere o non essere... di destra. Chi lo è di più? Chi è più vero? Più real. Sembra un dissing tra rapper di quartiere invece è lo scontro interno al nostro Parlamento. Con Roberto Vannacci che, da Lilli Gruber a Otto e Mezzo, ha detto di essere: “Di destra autentica, fiera di essere destra e non rinnega nulla della propria identità”. Meloni ha replicato alla Camera: “Non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra…”. Insomma, è scontro aperto sul fronte orientale, e l'ipotesi di un'alleanza elettorale a “destra destra” si fa sempre più lontana: “Vannacci rappresenta un modello di destra radicale che non si può alleare con nessuna parte” ha detto Italo Bocchino a Piazzapulita. Il livello dello scontro si è alzato dopo l'ospitata del generalissimo dalla Gruber, e non lo si capisce solo dalle dichiarazioni. I titoli e gli articoli dei giornali “di destra” in questi giorni sono lo specchio delle paranoie dell'attuale maggioranza. Ex amanti traditi e abbandonati, hanno fatto presto a scaricare il generalone di cui fino a qualche mese fa tessevano le lodi per correre ai ripari. Il Tempo ieri lo ha messo in un'ideale Cocito dantesco insieme ai traditori scissionisti della destra: “Da Fini ad Alfano fino a Vannacci: gli utili idioti per il centrosinistra”. Tommaso Cerno sul Giornale ha firmato un editoriale, “La moglie del soldato”, allusione al film di Neil Jordan con protagonista transgender, dove la moglie del soldato è Elly Schlein, la sua nuova “concubina politica”. Oggi Libero mette in prima pagina il faccione del generalissimo in tenuta Che Guevara con al guinzaglio i leader del centrosinistra, titolo? “I soldatini rossi di Vannacci”. A fianco Alessandro Sallusti si chiede se sia “un generale o un capitano di ventura?”. Mentre, se spaventa l'esodo dei Parlamentari verso Futuro Nazionale, Il Giornale risponde con il: “Primo fuggi fuggi da Vannacci”.