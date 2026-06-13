Inneggia alla Remigrazione, ma è nato in Ungheria. La parabola dell'influencer Eterno (pestato dai Maranza), dal cabaret alla Lega

Più realista del re, dato che uno dei cavalli di battaglia della Lega e di Roberto Vannacci (comunque Eterno è leghista e non vannacciano, chissà ancora per quanto) sia la lotta per la Remigrazione e soprattutto per lo Ius Sanguinis, contro lo Ius Soli. Sono parole del Generale nel suo congresso romano di qualche tempo fa: “la cittadinanza non è uno strumento di integrazione, c’è chi addirittura sostiene il criterio cronologico: se vivi in Italia da 10 anni, puoi avere la cittadinanza; se hai fatto le scuole puoi avere la cittadinanza”. Cosa bisogna fare allora per diventare italiani? Anzi, pardon “italiani naturalizzati”. Be’, difficile a dirsi, a questo punto. Ora si è introdotto anche questo termine, certamente più analitico, ma anche più divisivo. Gli italiani, però, come disse un campione del giornalismo nostrano, Vittorio Feltri (non certo idolo della sinistra woke), “comprano i giornali perché vogliono una conferma alle loro idee, spesso sbagliate”. Siamo certi che Eterno farà una scelta di campo di fronte a questi radicalismi di pensiero. La Remigrazione, per come intesa da Matteo Salvini e Roberto Vannacci, si riferisce agli immigrati irregolari e non a chi stabilmente lavora, paga le tasse e ha diritto di soggiorno. I sostenitori di questo concetto di “remigrazione”, però, quali anche la pagina Welcome To Favelas, spesso, si sono riferiti anche agli immigrati di “seconda o terza generazione”, sostenendo che il problema fosse proprio derivante da loro. Persone pur stabilmente residenti in Italia con cittadinanza, lavoratori e paganti le sacrosante tasse. Proprio come il caro Ferenc Venturelli che appunto, è nato in Ungheria nel 2006. Ferenc è l’eponimo ungherese di Francesco. Sarebbe triste se questa idea di Remigrazione, una volta presa piede, si espandesse anche a quegli immigrati regolari come Ferenc. Ma no, follia! Direte voi.