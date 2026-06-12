12 giugno 2026

Delitto di Garlasco: Alberto Stasi è libero! Scarcerazione e affidamento ai servizi sociali dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza

12 giugno 2026

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto la scarcerazione di Alberto Stasi dopo quasi undici anni di detenzione. Ora sarà affidato ai servizi sociali.Ma la vera bomba è che la decisione è arrivata con il parere favorevole della procura Generale di Milano (la stessa che sta valutando la Revisione)

Foto di: Ansa

Delitto di Garlasco: Alberto Stasi &egrave; libero! Scarcerazione e affidamento ai servizi sociali dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza

La bomba, così come l’ha sganciata il TG di LA7, è che Alberto Stasi sarà prestissimo un uomo libero dopo la decisione presa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. La vera notizia, però, è un’altra: questa decisione è stata presa con il parere favorevole della Procura Generale di Milano, la stessa che dovrà valutare la Revisione della sentenza di condanna con cui i giudici della Corte di Cassazione che fecero spalancare le porte del carcere per l’ex bocconiano. Quasi undici anni dietro le sbarre a Bollate, quindi, per il fidanzato di Chiara Poggi, dopo due sentenze di assoluzione in primo e in secondo grado, dopo la sentenza di condanna nel secondo appello e dopo la pronuncia definitiva della Cassazione, che arrivò nonostante lo stesso procuratore generale avesse richiesto di non procedere alla condanna.

Alberto Stasi

Stasi – scrive Carmelo Schininà - non tornerà a vivere a Garlasco, ma in una casa che prenderà in affitto in un paese vicino a Milano. La sua decisione è quella di lasciare il carcere di Bollate, dove ha scontato la pena e trascorso gli ultimi mesi in regime di semilibertà, portando con sé soltanto i propri vestiti. Ha invece scelto di lasciare alcuni beni ai detenuti, tra cui un frigorifero e un ventilatore”. La notizia era nell’aria da giorni, ma era attesa per l’ultima settimana di giugno. C’è un collegamento con la nuova indagine a carico di Andrea Sempio?

Formalmente no, ma è chiaro che quanto emerso dal lavoro che la Procura della Repubblica di Pavia sta portando avanti ha influito e non poco, con Alberto Stasi che adesso potrà cominciare un nuovo percorso, in attesa di capire se, come e da chi sarà avviata la Revisione. Recentemente, la stessa Procura Generale di Milano avrebbe richiesto ulteriore documentazione in merito all’indagine di Pavia e a quegli elementi che toglierebbero definitivamente Alberto Stasi dalla scena del crimine consumato il 13 agosto del 2007

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di Emanuele Pieroni Emanuele Pieroni

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