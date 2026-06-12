Delitto di Garlasco: Alberto Stasi è libero! Scarcerazione e affidamento ai servizi sociali dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza

“Stasi – scrive Carmelo Schininà - non tornerà a vivere a Garlasco, ma in una casa che prenderà in affitto in un paese vicino a Milano. La sua decisione è quella di lasciare il carcere di Bollate, dove ha scontato la pena e trascorso gli ultimi mesi in regime di semilibertà, portando con sé soltanto i propri vestiti. Ha invece scelto di lasciare alcuni beni ai detenuti, tra cui un frigorifero e un ventilatore”. La notizia era nell’aria da giorni, ma era attesa per l’ultima settimana di giugno. C’è un collegamento con la nuova indagine a carico di Andrea Sempio?

Formalmente no, ma è chiaro che quanto emerso dal lavoro che la Procura della Repubblica di Pavia sta portando avanti ha influito e non poco, con Alberto Stasi che adesso potrà cominciare un nuovo percorso, in attesa di capire se, come e da chi sarà avviata la Revisione. Recentemente, la stessa Procura Generale di Milano avrebbe richiesto ulteriore documentazione in merito all’indagine di Pavia e a quegli elementi che toglierebbero definitivamente Alberto Stasi dalla scena del crimine consumato il 13 agosto del 2007.