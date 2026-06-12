Delitto di Garlasco: “Non mi faccia parlare!” Sì, abbiamo chiamato la legale di Panzarasa dopo l’intercettazione shock di Davide Loreti con Giuseppe Poggi

A emergere, piuttosto, è che questa storia non è cominciata con quella intercettazione, visto che già nel 2013 Marco Panzarasa aveva denunciato Davide Loreti per aver, insieme a altri giornalisti, alimentato suggestioni che si sono poi rivelate infondate su una presunta relazione tra lui e Alberto Stasi poi scoperta da Chiara Poggi durante il breve soggiorno a Londra del 2007, poche settimane prima di essere uccisa. Insomma, dopo tredici anni e con una querela già rimediata, Loreti sembra insistere sulle stesse teorie e è vero che lo ha fatto in una conversazione privata. Ma quella conversazione, oggi, è di dominio pubblico e con nessun margine di interpretazione rispetto ai contenuti. La fattispecie è particolare e ci sta che i legali di Panzarasa stiano decidendo come muoversi da un punto di vista procedurale, ma l’impressione è che ci sia l’intenzione di andare fino in fondo e con la mano più pesante possibile.

Intanto, sul fronte social, la pubblicazione di quell’intercettazione ha inevitabilmente scatenato reazioni forti. I contenuti, purtroppo, sono quelli che sono e su Davide Loreti e TG5 è bufera non solo per l’approccio che emerge rispetto al rapporto con la famiglia Poggi, ma anche e soprattutto per passaggi e giudizi contenuti in quella intercettazione che difficilmente resteranno senza conseguenze. Al di là di se e come si muoverà Marco Panzarasa attraverso le sue legali.