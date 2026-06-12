Delitto di Garlasco: “Non mi faccia parlare!” Sì, abbiamo chiamato la legale di Panzarasa dopo l’intercettazione shock di Davide Loreti con Giuseppe Poggi

“Non mi faccia parlare e, per ora, si accontenti di questo. Tragga lei le sue conclusioni su cosa questo possa significare, ma non è il momento di rilasciare dichiarazioni”. L’avvocato Cristina Castagnola, che da sempre assiste, insieme all’avvocato Orietta Stella, l’amico di Alberto Stasi, Marco Panzarasa, ci ha risposto così quando questa mattina l’abbiamo chiamata per capire se e come il loro assistito intenderà muoversi dopo il terremoto di ieri. Un terremoto dovuto alla pubblicazione di una intercettazione tra il volto del TG5, Davide Loreti, e Giuseppe Poggi.
Una conversazione in cui i due, ma in particolare Loreti, si sono lasciati andare su ipotesi che erano già state ampiamente accantonate dagli inquirenti negli anni scorsi e con l’aggiunta, sempre da parte di Loreti e con tanto di presunta “fonte diretta nei carabinieri”, di particolari (a quanto pare anche falsi) che riguardano la vita privata dell’amico di vecchia data di Alberto Stasi. La legale di Panzarasa, con quelle pochissime parole carpite al telefono, ha praticamente detto tutto, anche se lasciando quel “tutto” all’interpretazione: questa storia non finirà qui.
A emergere, piuttosto, è che questa storia non è cominciata con quella intercettazione, visto che già nel 2013 Marco Panzarasa aveva denunciato Davide Loreti per aver, insieme a altri giornalisti, alimentato suggestioni che si sono poi rivelate infondate su una presunta relazione tra lui e Alberto Stasi poi scoperta da Chiara Poggi durante il breve soggiorno a Londra del 2007, poche settimane prima di essere uccisa. Insomma, dopo tredici anni e con una querela già rimediata, Loreti sembra insistere sulle stesse teorie e è vero che lo ha fatto in una conversazione privata. Ma quella conversazione, oggi, è di dominio pubblico e con nessun margine di interpretazione rispetto ai contenuti. La fattispecie è particolare e ci sta che i legali di Panzarasa stiano decidendo come muoversi da un punto di vista procedurale, ma l’impressione è che ci sia l’intenzione di andare fino in fondo e con la mano più pesante possibile.
Intanto, sul fronte social, la pubblicazione di quell’intercettazione ha inevitabilmente scatenato reazioni forti. I contenuti, purtroppo, sono quelli che sono e su Davide Loreti e TG5 è bufera non solo per l’approccio che emerge rispetto al rapporto con la famiglia Poggi, ma anche e soprattutto per passaggi e giudizi contenuti in quella intercettazione che difficilmente resteranno senza conseguenze. Al di là di se e come si muoverà Marco Panzarasa attraverso le sue legali.