Delitto di Garlasco: forse non ve ne siete accorti, ma Marco Poggi fa la stessa cosa di Alberto Stasi nel video della sua escussione

Sono situazioni diverse, contesti diversi, anni diversi e, chiaramente, pure posizioni diverse. Ma di identico c’è un meccanismo dannatamente umano che fa tendere a provare a dare comunque una spiegazione. Eppure quell’ipotesi, ritenuta da egli stesso assurda, che Stasi aveva buttato là, è stata da molti quasi ridicolizzata. E da altri, Marco Poggi compreso (stando a quanto ha detto nell’ormai famosa intervista di Quarto Grado), ritenuta “una bugia detta da Alberto”. Non era una bugia allora, ma era un tentativo di spiegare qualcosa che si riteneva inspiegabile. Esattamente come Marco Poggi, come si vede nel video registrato a maggio del 2025, fa quando gli chiedono conto di se e come Andrea Sempio potesse aver visto i video di Chiara Poggi nella chiavetta: “Mi sembra impossibile, non ci credo, ma se proprio devo, pur ritenendolo assurdo…”. Niente di più e niente di meno.

Quel video pubblicato qualche ora fa da adnkronos, e che riproponiamo qui sopra, sta facendo già il giro del web e dei social. Tra l’altro nelle stesse ore in cui a tenere banco è un altro video, questa volta pubblicato da Bugalalla, che racconta di una intercettazione tra Giuseppe Poggi, padre di Chiara, e il giornalista Mediaset, Davide Loreti. Il contenuto di quella intercettazione, inutile negarlo, apre non solo a ulteriori e fantasiose ipotesi sul delitto di Garlasco, ma anche a qualche risposta sul perché di determinati atteggiamenti che si sono visti in questi mesi. Il video, comunque, è qui sotto e non aggiungiamo nulla, così che ognuno possa trarre le conclusioni che riterrà.