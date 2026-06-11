Storia di una tentata decapitazione a Belfast. Perché i media parlano delle rivolte anti migranti e non delle tre vite dei protagonisti? Ormai l’informazione è carne cruda per bestie affamate

Noi che assistiamo dai nostri scranni digitali possiamo solo stare in silenzio, cliccare e farci delle domande, sulla natura dell’uomo e cosa siamo e cosa faremmo in certe circostanze. Questi tre uomini siamo noi, in base ai ruoli che lesistenza e il destino ci assegnano. La differenza la fanno le scelte. A volte coraggiose, come nel caso di Maitiu e del suo cognome millenario e del tutto impronunciabile. Isoliamoci per un momento dalla gazzarra di certi media che preferiscono gettare carne cruda da dare in pasto alla bestia affamata in noi. Il mostro spacciato per informazione nutre le tifoserie, dà consistenza a narrazioni già impacchettate, che trasformano ogni tragedia in una rissa ideologica. Allontaniamoci dall’etica rognosa degli influencer, di quei vanitosi podcaster che a malapena percepiscono la realtà fuori dalla loro cameretta, conigli mannari bravi a monetizzare creando indignazione. E poi la rissa tra i puntuali commentatori che fanno a gara a certificare cosa sia “di sinistra” e cosa sia “di destra” - spesso senza sapere nulla dei Troubles nordirlandesi, di ciò che quel passato ha seminato nell’anima di quel popolo. Le vittime spariscono, non fanno numeri. Cercare di capire cosa sia successo richiede risorse, tempo e approfondimento. E la complessità rallenta, dà fastidio, fa riflettere e rattrista. Tutto diventa spiegazione usa e getta. Ogni dramma umano viene ridotto a uno slogan rassicurante, pur di non guardarne labisso. Più facile ed eccitante, decidere subito da che parte stare. È la retorica del nostro tempo: fratricida, pigra, e in fondo codarda, quanto luomo che non scende dall’auto.’’’