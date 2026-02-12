Il Pd prova a mettere il cappello sul curling, Salvini gode per l’oro nello slittino sulla “sua” pista: alle Olimpiadi cos’è la destra e cos’è la sinistra? Ogni disciplina è una scelta di campo

Cos’è la destra, cos’è la sinistra, cantava Gaber. Duce o non duce, domandava Lundini. Da che parte stare c’è da chiederselo anche quando guardiamo le Olimpiadi. Il Pd ha scelto di fare campagna per il “no” al referendum puntando sul curling. L’idea era di sfruttare l’entusiasmo per la medaglia di bronzo vinta dalla coppia Amos Mosaner e Stefania Costantini. Il primo, però, ha reagito: “Toglietelo”. E infatti il video è scomparso. Non è l’unica questione di campo aperta a Milano Cortina. Ecco, cos’è di destra e cos’è di sinistra alle Olimpiadi è una domanda che non riguarda solo gli atleti. Il curling è quasi finito sotto l’ombrello della sinistra. Senza successo. Di straordinario successo, invece, è la campagna del pattinaggio di velocità azzurro: Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro nei 5mila metri, il secondo dopo i 3mila. Leggenda. E, soprattutto, mamma. Dopo il primo podio infatti siamo partiti forte con il binomio “mamma-campionessa”, perché non bastava il merito di aver vinto. Ci voleva pure l’extra del genitore. Quindi per essere atlete di pattinaggio di velocità bisogna essere donne, madri, veloci sui pattini e cristiane? Così parrebbe. E ci vuole pure la zia che porta il figlio in braccio dopo la conquista dell’oro. Sì, la famiglia al centro. Forse il pattinaggio di velocità è cosa di destra.