Anna Danesi commenta il caso Petrecca e dà l'unica risposta possibile: “Non me ne frega niente, lui ha fatto una figuraccia e io ho portato la torcia olimpica”

Avrebbe potuto prendersela, tirarsela, fare la permalosa. Invece decide di prenderla con filosofia. Lei ha portato la torcia olimpica alla cerimonia di apertura, del resto non gliene frega nulla.

Ma la cosa più grave? Non tanto la gaffe di Paolo Petrecca, quanto la visibilità che sta avendo rispetto al fatto in sé. Tre atlete del volley femminile hanno portato la torcia olimpica a San Siro, un simbolo della crescita del movimento: “Io sono contentissima che il nostro movimento sia cresciuto in questi anni. Poi che la gente parli più del suo errore e non di noi...” ha concluso Danesi. Non è stata l'unica a rispondere con classe e ironia. Anche i colleghi della squadra maschile hanno scherzato sui social. In un post Instagram pubblicato da Anzani, Giannelli ha commentato: “Chi sei tu?“, Commento al quale ha risposto proprio Simone Anzani: “Non lo so e tu?“. Anche Matilde De Angelis, scambiata per Mariah Carey, poco dopo la cerimonia di chiusura scrivendo “Please, call me Mariah“, e poi: “Io e Mariah Carey siamo apparentemente la stessa persona. Sono pronta a dividerci anche i diritti d’autore di All I Want for Christmas. Non ho problemi”.

Anche in questa brutta storia, con i giornalisti Rai in protesta contro il proprio direttore, l'ironia si rivela la chiave per smorzare le polemiche e chiudere il capitolo Petrecca. Perché più della gaffe e degli strafalcioni, quello che dovrebbe restare è l'immagine degli atleti. Dei campioni che in quello stadio hanno portato la torcia, il commento passa decisamente in secondo piano.