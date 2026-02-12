Ma che "curling" di strategia social ha il Pd? Ecco chi sono i responsabili della comunicazione di Elly Schlein

A partire da quella con la sua nemesi Giorgia Meloni e quella con il suo amico-nemico Giuseppe Conte, sempre pronto a fregarla. In più la Schlein, accerchiata com’è fra i suoi ha visto restringersi il suo cerchio magico ad un triangolo, per citare un articolo della storica rubrica “Passeggiate romane” pubblicato nel febbraio 2025 sul Foglio. Schlein fa quadrato contro i vari Prodi, Franceschini e vecchia guardia con un quadrato a cui manca un lato: Marco Furfaro, che su Tiktok va forte e fedelissimo di Elly sin dal principio; Igor Taruffi, capo dell’organizzazione del Pd che addirittura è il responsabile ombra degli Enti locali, ruolo che spetterebbe a Davide Baruffi che però è un uomo di Bonaccini; infine abbiamo Flavio Alivernini. Dal 2020 Schlein e Alivernini si guardano le spalle a vicenda e non c’è parola pronunciata dalla Schlein che non sia passata dal parere positivo del marziano amico. E’ forse la scelta di Marte che non è vincente, perché Marte si sa, è fascista, Corrado Guzzanti insegna. E allora da Marte torniamo sul grigio pianeta Terra, alle Olimpiadi Invernali, alle telecronache imbarazzanti come quelle di Petrecca e al referendum sulla riforma Nordio. Non è sbagliato sospettare alla luce di quanto raccontato fin’ora, che dietro a questa gaffe vi sia non altro che una banalissima miopia ideologica, ben semplice da correggere.