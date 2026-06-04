L’omicidio di Henry Nowak fa esplodere l’Inghilterra: le immagini degli scontri di Southampton. In prima linea contro la polizia esponenti dell’estrema destra, un ex ultras (vicino a Elon Musk) e cristiano-nazionalisti

Henry Nowak è stato arrestato e immobilizzato dalla polizia mentre stava morendo. Aveva solo 18 anni. A ucciderlo con un coltello è stato Vickrum Digwa. Anche Digwa è giovanissimo, 23 anni. L’omicidio è avvenuto lo scorso dicembre a Southampton, nel sud-est britannico. Nella cittadina inglese sono giorni di scontri tra patrioti e polizia: sono stati diffusi i filmati della body cam degli agenti che non hanno soccorso Nowak mentre il ragazzo chiedeva aiuto e la folla è insorta. “Non riesco a respirare”, ha detto il diciottenne per almeno sette volte. Digwa avrebbe detto, mentendo, di essere stato vittima di un'aggressione razzista. Un’immagine che in Inghilterra ha ricordato l’omicidio di George Floyd. Sono esplosi disordini, accuse di “razzismo al contrario” da parte della politica e in particolare da Nigel Farage, leader conservatore di Reform Uk. Immediato il lancio dello slogan rovesciato: “White Lives Matter”. Keir Starmer predica calma, ma la situazione è pesante: “Non ci sono giustificazioni per ulteriori violenze e disordini”, ha detto il premier, elogiando il comportamento della famiglia di Nowak e la “straordinaria dignità” dimostrata. In strada, però, il messaggio di moderazione non ha attecchito: almeno undici agenti sono stati feriti.