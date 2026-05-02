Abbiamo provato XChat, la nuova app di Elon Musk che “sfida” Whatsapp e Telegram. Com’è? Vi spieghiamo perché il primo passo per creare una “WeChat occidentale” è un flop

Immaginate di avere nel vostro smartphone un’applicazione che potete utilizzare per inviare messaggi e chattare con i vostri contatti, ma anche per vedere quali foto e video condividono, e pure per ordinare la cena, un taxi, per pagare le bollette, il prossimo acquisto in negozio o il vestito appena comprato sul web. WeChat, la app cinese sviluppata da Tencent nel 2007, integra tutte queste funzioni fondendo, di fatto, le caratteristiche di WhatsApp, Instagram, Facebook, PayPal, fa proprio questo: crea un ecosistema digitale senza eguali. La premessa serve per dire che in Occidente nessuno ha mai creato niente di simile. Almeno per il momento, perché Elon Musk ha più volte dichiarato di voler sviluppare una “super app” che consente di fare letteralmente tutto, proporio come succede in Asia. E proprio Musk, il controverso miliardario che ha ispirato la mobilità elettrica, perfezionato razzi particolari da lanciare nello Spazio, e, tra le altre cose, ha coltivato il sogno di colonizzare Marte, ha appena sfornato il suo jolly: XChat. Non siamo ancora ai livelli di un ecosistema come WeChat. La nuova applicazione lanciata dall'ex braccio destro di Donald Trump, per ora disponibile soltanto su iOs, è più una risposta a WhatsApp. E neanche troppo convincente...