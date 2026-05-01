Davvero una famiglia americana ha visto un Ufo a forma di Tie Fighter di Star Wars durante un’eclissi solare in una zona piena di basi militari?

Da Edwards è decollato per la prima volta l'X-1, il velivolo che nel 1947 ha superato per la prima volta la velocità del suono. Più di recente, sempre lì, è stato presentato il B-21 Raider, il bombardiere stealth di sesta generazione svelato nel 2022. In quel deserto, insomma, quello che sembra un UFO potrebbe essere benissimo un prototipo classificato che nessuno dovrebbe vedere. Il Daily Mail ha contattato il Pentagono per sapere se nel giorno dell'eclissi erano in corso test nella zona. La risposta, come al solito: silenzio. Le immagini non sono finite su un forum di appassionati. Sono state condivise con safeaerospace.org, il sito di Americans for Safe Aerospace, l'organizzazione no-profit fondata da Ryan Graves, ex pilota della Marina militare, primo pilota in servizio attivo ad aver testimoniato pubblicamente sugli Uap, e di cui vi avevamo già parlato. Nel 2023, davanti alla House Oversight Committee e insieme a un altro testimone chiave ed ex funzionario militare, David Grush, Graves ha detto senza mezzi termini che gli avvistamenti di oggetti non identificati nello spazio aereo americano sono diventati così frequenti da essere inclusi di routine nei briefing di missione. “I cittadini americani meritano di sapere cosa sta succedendo nei nostri cieli. È ora di farlo”. Americans for Safe Aerospace esiste precisamente per dare a piloti civili, militari e civili comuni un canale sicuro e riservato attraverso cui segnalare questi episodi senza il rischio di ritorsioni professionali. Il fatto che abbiano scelto di rendere pubbliche queste immagini suggerisce che la segnalazione sia stata ritenuta abbastanza significativa da meritare attenzione. In una fase, tra l'altro, in cui il presidente Usa Donald Trump ha promesso, come vi abbiamo raccontato, di voler rendere pubblici alcuni dossier declassificati.