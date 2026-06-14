“Chiunque mi starà sulle palle”: l’anima cannibale dei piloti spiegata bene da Nicolò Bulega a Misano

“E’ vero – spiega – che il record di vittorie consecutive è già fatto. Però, alla fine, se ne aggiungi sempre oltre è bello. Sono consapevole che prima o poi arriverà il momento in cui non sarò io a vincere, quindi non è una cosa così drammatica. Ecco, fare secondo non sarebbe un problemone così grande. È chiaro che voglio vincere, se riesco le voglio vincere tutte. Prima o poi ci sarà qualcuno che mi batterà”. Ci sarà, ma farà di tutto perché possa accadere il più tardi possibile, con Bulega che lo ammette senza troppi patemi, spiegando con assoluta sincerità che nessun pilota andrà mai in pista con l’idea di accontentarsi. Anche se a volte si dovrebbe. Anche se a volte bisognerebbe fare due conti.

“Sì – continua – si può ragionare in ottica campionato, ma ad esempio ci tenevo molto a vincere oggi qua a Misano perché avevo vinto soltanto una gara in Supersport nel 2023 e non ci sono mai riuscito negli ultimi anni in Superbike. Invece in altre piste sì, però mi mancava un po' vincere qua al Misano World Circuit davanti a tutti i miei tifosi. Sono venuti tutti i miei amici e abbiamo fatto la scenetta che avete visto. È stato bello, dai. Di solito non mi piace fare queste scenette, però noi non le abbiamo mai fatte, non le facciamo mai. Misano era un'occasione secondo me speciale per farlo, perché comunque, come ho detto, non avevo mai vinto, sono tutti i miei amici, quindi abbiamo voluto festeggiare un po' di più. Sono contento, secondo me ho fatto anche un bel casco, quasi quasi lo tengo fino alla fine dell'anno”.