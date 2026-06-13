Ma quindi Hamilton non era un bollito? A Barcellona Sir Lewis fa un capolavoro, al contrario di Leclerc che ammette: “Mi vergogno, nemmeno una vittoria servirebbe per scusarmi”

Pagava tanto e, in vista delle qualifiche, l’unica scelta possibile era quella di rischiare: “Gli ingegneri hanno fatto un ottimo lavoro con delle piccole modifiche all’assetto – ha aggiunto Sir Lewis, che poi ha svelato – per la prima volta in assoluto ho lasciato la pista tra la fine delle FP3 e le qualifiche. Ho pensato: devo andarmene da qui. Sono tornato al mio motorhome. Ero in chiamata con gli ingegneri, solo con il telefono. Ma sono andato in un posto dove ho fatto un piccolo reset, sono tornato e in qualche modo sono riuscito a recuperare. Quindi, sì, qualunque cosa sia stata, ha funzionato”

Ma la seconda posizione non è né un caso né solo fortuna. Gli aggiornamenti portati dalla Ferrari a inizio weekend funzionano e il layout del Montmelò lo ha dimostrato, in modo inequivocabile: il tracciato è uno dei pochi al mondo dove si capisce davvero il valore di una macchina, perché chiede tutto, tra curve e velocità sempre differenti. E la SF-26 esce da questa qualifica con un segnale preciso: dopo gli upgrade l’anteriore è più stabile e il carico è migliorato senza perdere troppo sul dritto, con un equilibrio complessivo che è tutt’altro rispetto a qualche settimana fa.

Anche Leclerc, prima dell'errore che lo ha tagliato fuori dalla lotta per la pole, girava allo stesso livello del compagno, un motivo in più per lodare il lavoro fatto a Maranello, lo stesso che invece non ha portato a termine il monegasco. “Provo solo tanta vergogna, mi sono presentato alle interviste perché devo farlo, ma mi vergogno molto”, racconta a testa bassa sempre a Sky Sport.