Miracolo! MotoGP 26 è veramente il gioco che serviva: la spontaneità del magico MotoGP 08 e (quasi) tutto quello che ci vuole oggi

Qualcuno deve aver pensato di affrontare il problema della simulazione in modo diverso: inutile cercare di restituire la stessa complessità di un Gran Turismo (o peggio ancora di iRacing) quando a mancare è prima di tutto il supporto fisico: dove per le auto bastano volante e pedali, fare qualcosa di simile con le moto è impensabile anche spendendo una gran quantità di denaro in simulatori da fiera per i quali serve anche la moto stessa. Meglio semplificare quindi, rendere il gioco accessibile e soprattutto immediato.



La bellezza di MotoGP 26 sta tutta qui, nel fatto che risulta estremamente semplice da approcciare ma non per questo priva il giocatore di infiniti approfondimenti tecnici, possibilità stilistiche e aggiustamenti regolamentari per avvicinare, per chi volesse, l’esperienza di gioco a quella di un simulatore vero e proprio. Probabilmente è il titolo della serie che necessita di meno click per passare dal menu di accensione alla griglia di partenza.



Tanto per cominciare si può correre in modalità “Arcade” o “Pro”, con quest’ultima che lavora in maniera nettamente più intuitiva rispetto ai titoli del passato. In MotoGP 21, per esempio, potevi passare diverse ore davanti alla console prima di capire esattamente come frenare senza ribaltarti in avanti. Il che non aiutava. E poi le regolazioni alla moto: ci sono, certo, ma non sono necessarie né per una partita veloce né tantomeno per passare attraverso le varie modalità della carriera.



Simile alle modalità di guida ci sono poi quelle dedicate allo Steward Panel, cioè al regolamento in gra: puoi correre con la Direzione Gara pressoché bendata e tagliare le curve come farebbe il pilota dell’elicottero o rendere i vincoli talmente stringenti da penalizzare anche un innocuo sbuffo di polvere fuori dal cordolo. Il che, di nuovo, rende tutto immediato e piacevole. A cambiare sono anche le gare in sé, perché l’IA che controlla gli avversari riesce ad adattarsi ai tuoi tempi in gara: puoi partire dietro, recuperare, metterti in prima posizione e poi farti superare da tre o quattro piloti nel giro di un paio di giri, perché gli avversari non corrono con un ritmo costante ma si adattano alle tue capacità, rendendo le partite più accese. Il tutto mentre la moto sembra più sincera e meno legnosa rispetto al passato, il freno davanti per fermarti e quello dietro per aggiustare la linea, il corpo per bilanciare.