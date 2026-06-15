 Che è, Celebrity Deathmach? I piloti della MotoGP diventano wrestler su YouTube e fanno impazzire i fan, sopratutto quello che non conoscono l’IA

Se hai l’occhio allenato e segui le corse con una certa frequenza te ne accorgi subito: i caschi sono diversi, i font di numeri e sponsor pure e poi la fisica, i movimenti insomma, a tratti diventano surreali. Se invece la MotoGP la guardi distrattamente di questa roba fai fatica ad accorgerti, un po’ come succedeva qualche anno fa con i video registrati dal videogioco della MotoGP: la prima volta sembra vero, la seconda pure. Poi c’è sempre qualche dettaglio a metterti in allerta. Ora, con un sapiente utilizzo dell’intelligenza artificiale, puoi imbatterti in Jorge Martín che tira un calcio nel petto di un commissario di pista a là questa è Sparta, oppure Valentino Rossi che va a sbattere contro un bagno chimico in cui dentro c’è Marc Marquez. Per non parlare di Fabio Quartararo che cade, fa per tirare su la moto e in quel momento gli rimane in mano il semimanubrio con cui, esasperato, comincia a menare fendenti alla moto. A un occhio più attento ti accorgi che Marco Bezzecchi è passato da Dainese ad Alpinestars mentre Matteo Baiocco gli rubava la moto senza casco, a una prima occhiata però rischi di rimanere attonito.