Attenzione, questa Ferrari fa paura alla F1: “Le indicazioni di Barcellona sono chiare, ha la macchina migliore”

In gara, poi, un altro fattore ha fatto la differenza: Sir Lewis e la Ferrari hanno gestito alla perfezione le gomme, non scontato viste le condizioni estreme trovate Spagna, con delle temperature impressionanti. E anche in tal senso un’altra innovazione era arrivata: nuovi cerchi che, seppur in minima parte, hanno contribuito nella gestione delle temperature degli pneumatici. Insomma, tolta la power unit che al momento rimane l’anello debole del progetto, in attesa della nuova, tutto il resto ha funzionato in perfetta sintonia.

Nel paddock Ferrari inizia a far paura, proprio alla luce delle conferme arrivate a Barcellona. A sottolinearlo, tra i tanti, è stato anche Andrea Stella, il team principal della McLaren che, fino allo scorso anno, eccelleva lì dove stavolta è la Scuderia ad aver stupito: “Penso che questa gara ci dia delle indicazioni molto chiare e credo che queste, in un certo senso, siano in linea con ciò che già sapevamo”, ha esordito l’ingegnere italiano in conferenza stampa.

“Penso che queste indicazioni dimostrino che la Ferrari, al momento, è la vettura con il miglior telaio. Lo vediamo nel settore centrale, specialmente nelle curve a velocità media: è la più veloce in curva, non necessariamente la più veloce nei rettilinei. Noi, dal nostro punto di vista, siamo stati competitivi nelle curve ad alta velocità come la curva 3, la 9 e la 14. Ma nel complesso facciamo fatica nelle curve a media e bassa velocità. Sono indicazioni molto chiare, come già sappiamo, sul fatto che dobbiamo migliorare la vettura rendendola più dinamica”.