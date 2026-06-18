Un mastodontico Jorge Martín sotto Fentanyl: la madre che faceva braccialetti, Aprilia contro Ducati, la sfida con Bagnaia, Valentino e tutto il resto

Poi comincia a parlare di MotoGP. Per Jorge l’Aprilia ha ancora margine di miglioramento, è giovane, Ducati invece aveva raggiunto il suo apice l’anno scorso: “Questa è la miglior moto che io abbia mai guidato in vita mia”, spiega. E ancora, a proposito del nuovo regolamento: “Vorrei continuare con queste moto, vanno fortissimo”. Sulla 850 dice che Ducati ha preso un secondo e mezzo al Mugello dalla 1000, mentre KTM: “È veramente avanti, ci sta lavorando da molto tempo”. Difficile però essere d’accordo fino in fondo con lui.



Ad ogni modo Jorge spiega anche, a più riprese, di come si sia convinto che il 2027 sarà l’anno delle giapponesi, che poi è il motivo per cui ha ceduto alle lusinghe della Honda prima e della Yamaha poi, con cui ha firmato lo scorso inverno. “Il mio manager (Albert Valera, ndr) mi aveva detto che c’era questa possibilità con Honda mentre ero a letto dopo l’incidente del Qatar”, ricorda. “Gli ho detto che volevo aspettare e la mia idea a un certo punto è stata di rimanere fermo per tutto l’anno. Ma non sapevo quanto veloce sarei tornato e in quel momento mi era sembrata una alternativa”. A questo si aggiunge il fatto che “Spesso prendo le decisioni sulla mia carriera pensando ai miei genitori”, per poi raccontare di come nei suoi primi anni di carriera la madre vendesse braccialetti a cinque euro e il padre fosse rimasto senza lavoro dopo la crisi del 2008. Cosa sarebbe successo, gli chiede Jase, se non fosse riuscito a vincere la Red Bull Rookies Cup e arrivare nel motomondiale senza valigia? “I guess we’ll never know”, risponde Jorge riprendendo una frase celebre di Kanye West: immagino che non lo sapremo mai.



Martín parla anche molto di sé. Dice di aver dubitato a lungo delle sue capacità e spiega che oggi il suo obiettivo non è vincere, è fare tutto il possibile per vincere. “In questi due anni sono cresciuto di più che negli altri 26”, dice. Questo in buona parte grazie al titolo perso contro Pecco Bagnaia nel 2023: “Dopo aver perso il mondiale a Valencia ho pensato a smettere di correre. Ho detto ‘va bene, ho dato il massimo, ci ho messo le palle lottando come un pazzo per 25 anni’. E cazzo, finisco secondo all’ultima gara. Sono andato alle Maldive con la mia compagna, ho ripreso ad allenarmi, la stagione stava iniziando e… non avevo più voglia di correre. Lì ho pensato di avere bisogno di aiuto. Ho parlato con degli psicologi che mi hanno detto che quella era paura. La paura di perdere perché non volevo che succedesse ancora. Lì ho capito che magari non avrei più vinto ma che non era importante. E ho cominciato a godermela di più, anche perché guidavo perché era il mio lavoro e non perché mi piaceva. Ora è cambiato”.