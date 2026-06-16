Contratti che volano, giornalisti chiusi fuori e la stessa MotoGP a telecamere spente: cosa sta succedendo coi test Pirelli a Brno?

A inizio anno MotoGP Sports Entertainment Group, ex Dorna, pubblica un documento col calendario completo della stagione. Nella casella del 22 giugno c’è scritto che a Brno si sarebber disputata una sessione di test ufficiali con i prototipi 850 gommati Pirelli, i primi in cui a guidare le moto 2027 saranno i piloti ufficiali, quando fino ad ora queste giornate erano state concesse unicamente ai collaudatori. Col passare dei mesi è stato confermato il test, così come la data, mentre è cambiata la formula: non sono più test ufficiali, bensì una giornata a porte chiuse, blindata. Questo significa senza cronologici dei tempi ufficiali, giornalisti presenti o copertura, fosse anche soltanto quella di MotoGP.com.



Questo, oltre ad aver fatto inferocire i pochi inviati che avevano già preso voli e hotel convinti di rimanere lunedì, ha prodotto un’unica, grossa domanda: perché? Il campionato è in una fase di cambiamento, la comunicazione è importante e una spruzzata di indiscrezioni, sogni e piccole esclusive avrebbe sicuramente fatto bene al paddock. La risposta però ha messo d’accordo tutti: Michelin è fornitore esclusivo del campionato MotoGP fino al 2027. Ed è quindi fondamentale che si cominci a legare il nome di Pirelli al motomondiale solo a fine stagione, che poi è il motivo per cui una troupe di MotoGP Sports Entertainment Group sarà presente in pista per raccogliere del materiale video da usare in seguito.