Wimbledon che dà e che toglie: Musetti si arrende ma regala una chance a Berrettini (che ora ha un’altra sfida contro il fisico)

Parole che non fanno di certo piacere a tifosi e avversari, a cui viene sottratto una volta ancora un degno avversario contro cui misurarsi. Parole che non fanno piacere nemmeno a Matteo Berrettini, compagno di maglia azzurra che più di tutti sa cosa vuol dire abdicare per colpa del fisico. Le regole però parlano chiaro: l'attuale numero 49 è il primo giocatore fuori dalla entry list del main draw londinese, il che significa che è diretto erede del primo posto lasciato libero da chi, in tabellone, ci è entrato di diritto. Si tratta di un alternate, non di una wild card, quest'ultimo appellativo è riservato ai soli "invitati" dagli organizzatori, mentre in questo caso specifico si parla di un semplice scorrimento di lista. Ingresso fortunato, se vogliamo, che consente di evitare le qualificazioni, un corridoio che permette di concentrare le energie sulle partite che contano.

Avevamo lasciato Matteo l'8 giugno, con un post Instagram che annunciava il suo imminente rientro: "Gli esami svolti negli ultimi due giorni non hanno rintracciato nessuna lesione significativa! Sto già lavorando sul mio recupero per tornare a Wimbledon nella miglior forma possibile". Ora, nove giorni dopo, il regalo è arrivato ed è tempo di guardare seriamente allo Slam in bianco. Una cosa è certa: soprattutto sull'erba, il fisico toglie e il fisico dà. Avrà la meglio chi saprà abbracciare ancora una volta il manto più veloce: i grandi servitori, gli aggressivi in risposta e chi sa andare a nozze con irregolarità e scambi brevi. Matteo Berrettini risponderà a queste chiamate?