La vittoria appartiene al più tenace. Zverev nella guerra sporca della terra rossa di Parigi ha spezzato la sua condanna

È l'esempio plastico di come le aspettative possano pesare su chi non è pronto a sorreggerle: "La verità è che non credo in me stesso, mi manca qualsiasi tipo di fiducia in me stesso e sto giocando un tennis pessimo" ha detto un anno fa. L'avversario di Zverev, usando una metafora consumata ma obbligata in questo caso, non è davvero oltre la rete. Le grandi sconfitte di Zverev non sono state contro gli avversari ma contro sé stesso, contro un giocatore che non è mai stato capace di capitalizzare i momenti importanti. Nel tennis, uno sport che vive di inerzia psicologica e di pochi punti importanti, è un tallone d'Achille fatale. "A volte mi sento solo in campo. Ho problemi di salute mentale, mi sono sentito così anche dopo gli Australian Open. Sto cercando di trovare un modo per uscire da questa situazione, ma continuo a ricadere negli stessi schemi. Non si tratta di tennis: mi sento solo nella vita in generale in questo momento."

Nella mitologia greca Sisifo è un re condannato dagli dei per l'eternità a spingere un masso fino alla cima di una montagna. Ma ogni volta che sta per raggiungere la vetta, il masso rotola giù. E lui ricomincia. Camus prese il mito e lo ribaltò, quella fatica senza fine non è una condanna, è la condizione umana. Bisogna immaginare Sisifo felice, scrisse. Perché in quel momento di discesa a valle e nella fatica della salita sta il senso della vita. La consapevolezza del destino e la sua accettazione, continuare a spingere il masso senza illusioni, ma anche senza resa.

Zverev ha spinto quel masso per anni. Lo ha visto rotolare giù infinite volte, eppure ha continuato a spingere, anche quando sembrava senza senso, anche quando ha smesso di trovare gioia nel salire. Ieri, sulla terra rossa del Philippe Chatrier, il masso è rimasto in cima. La condanna di Zverev è finita. Certo, rotolerà ancora a valle, spinto da Sinner, Alcaraz e gli altri. Zverev dovrà tornare a spingerlo, ma per ora può concedersi un attimo di sollievo. La vittoria appartiene al più tenace.