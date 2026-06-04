Il tracollo fisico di Berrettini, la garra di Arnaldi e Cobolli: che storia il Roland Garros. L’Italia va oltre Sinner e continua a suonare (e sognare) a Parigi

"Sono triste e deluso, ma anche orgoglioso di queste due settimane pazzesche" ha dichiarato Berrettini. E orgoglioso deve esserlo eccome, perché nonostante il triste epilogo il percorso ha comunque segnato una rinascita. Ora sta ad Arnaldi e Cobolli portare la bandiera più in alto possibile. Due ragazzi così simili, come età e come percorso, su quella terra che è il teatro del tennis mediterraneo che li ha visti crescere fianco a fianco. Per il secondo anno consecutivo l'Italia avrà un giocatore in finale al Roland Garros. Negli ultimi cinquanta anni era successo solo una volta, ad Adriano Panatta che quel torneo lo ha poi vinto. Ma anche dall'altra parte si scrive la storia. Con Zverev che dopo anni di tentativi potrebbe finalmente dar senso a una carriera intera vincendo quello Slam che ha tanto inseguito. E poi c'è Mensik, il più silenzioso e il più letale, che mentre tutti decantavano Jodar e Fonseca come i volti del futuro si è preso il presente.

In ogni caso, il torneo ha già dato. Ha dato lacrime e abbracci, cadute e rinascite, e un'orchestra che continua a suonare. Parigi ha trasformato il tennis in vita. Che storia.