L'epidemia di ritiri al Roland Garros non è normale. Con Arnaldi è record, ma perché?

Analizzando poi la lista dei ritiri, si distinguono chiaramenti i grandi fattori che hanno trasformato questo Roland Garros in un'ecatombe.

Il primo è il caldo, un problema che si era già palesato durante gli Australian Open e che rischia di imporre delle variazioni al calendario tennistico. L'ondata di calore che ha investito Parigi tra il 23 e il 25 maggio ha registrato temperature fino a 10-15 gradi sopra la media stagionale, con massime tra i 33 e i 36°C. La "heat dome" che ha bloccato l'aria calda sull'Europa occidentale è stata aggravata, secondo il network scientifico ClimaMeter, dal cambiamento climatico di origine antropica. L'ATP aveva introdotto nuove norme per il 2026, ma il Roland Garros, come tutti gli Slam, non è vincolato dal regolamento ATP e segue la propria Extreme Weather Policy. Il risultato è stato che nelle prime tre giornate quattro giocatori si sono ritirati nel solo singolare maschile, con malori che hanno coinvolto anche raccattapalle e spettatori.

Il secondo fattore sono gli infortuni da campo. Certo, una motivazione del tutto normale ma che a Parigi ha avuto cause del tutto eccezionali. Come la distorsione di Blockx, inciampato su un telone antipioggia in allenamento, o la caduta di Sönmez su un pannello pubblicitario Lacoste a bordocampo...

Infine c'è l'ormai onnipresente problema del logorio da calendario. Il caso Berrettini e la sua via crucis di infortuni è l'emblema di una generazione di giocatori che portano i segni di carriere estenuanti. Kokkinakis, a 30 anni, si è fermato per l'ennesima volta sullo stesso pettorale operato. E poi c'è Arnaldi, che in questo torneo aveva giocato 19 ore e 42 minuti complessivi nei suoi cinque match prima della semifinale, il percorso più lungo di qualsiasi giocatore per arrivare a una semifinale in uno Slam da quando esiste il cronometraggio ufficiale. Un record assoluto nell'era moderna. Il medico-fisiatra Andrea Bernetti, interpellato dall'Adnkronos, ha spiegato con precisione cosa accade a un organismo in queste condizioni. Dopo uno sforzo massimale prolungato si verifica un crollo ormonale: i livelli di cortisolo e adrenalina schizzano verso l'alto mentre crollano i linfociti e le immunoglobuline di tipo A, quelle che proteggono le pareti intestinali dai virus. Si crea così una finestra temporale in cui l'atleta è paradossalmente molto più vulnerabile alle infezioni rispetto a una persona sedentaria. A questo si aggiunge un fenomeno chiamato "gut permeability": durante lo sforzo intenso il sangue viene dirottato verso i muscoli, impoverendo l'intestino di ossigeno e danneggiando le giunzioni proteiche che sigillano la mucosa. Il risultato è che batteri, tossine e virus trovano una porta aperta. "Era dal 1992 che un atleta non giocava così tanto in un torneo Slam", conclude Bernetti. "Il suo fisico è stato veramente portato al limite".

Il caso di Arnaldi, quello di Sinner e gli altri ritiri e malori parigini, sono uno specchio per lo sport moderno. "È difficile dire cosa, e se, si sarebbe potuto fare di diverso", ammette il medico Bernetti. Il simbolo di un'intera edizione del Roland Garros, bella, pazza e maledetta, un torneo in cui il vero avversario, spesso, non era dall'altra parte della rete.