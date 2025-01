Non solo Elkann: con Dana White (Ufc) nel cda Zuckerberg e Meta da censori ad amici di Trump e della destra? Ecco perché non è solo questione di Mma: ed è finita l'era del fact checking?

Ma cosa significa davvero questa nomina per Meta? Per alcuni analisti, è un segnale che Zuckerberg sta cercando di posizionarsi in modo strategico nei confronti, appunto, della nuova amministrazione Trump. Il Washington Post sottolinea che White non è l'unico "movimento" repubblicano recente da parte del padrone di Facebook: Joel Kaplan, veterano dell'amministrazione di George W. Bush, ha appena preso il posto di Nick Clegg come presidente degli affari globali dell'azienda. Una promozione che per Cnn è “la scelta giusta al momento giusto” in ottica rapporti con la nuova leadership della Casa Bianca.

Ma Meta non si è limitata a nomine e promozioni. L'azienda ha donato 1 milione di dollari al fondo di Trump, un gesto che il New York Times descrive come un "tentativo di consolidare rapporti e spianare la strada a una collaborazione futura". Non è un segreto che Zuckerberg abbia incontrato Trump a Mar-a-Lago per congratularsi della vittoria elettorale.

A margine di questa dinamica c’è il legame personale tra Zuckerberg e White, alimentato da una passione comune per le arti marziali miste. "Dana è il leader di una delle mie attività preferite", ha scritto Zuckerberg, che nel 2022 ha iniziato a praticare Mma, arrivando persino a sfidare Elon Musk in un incontro che, alla fine, non si è mai tenuto. Dana aveva già chiesto a Mark di risolvere tramite intelligenza artificiale un problema ricorrente nel ranking Ufc.