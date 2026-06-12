I Mondiali vanno già a fuoco. In Messico esplodono gli scontri con la polizia fuori dallo stadio: ma chi sono e cosa vogliono i manifestanti che protestano? E il Subcomandante dell'esercito zapatista manda una lettera alla Fifa

Sarà anche un gioco politico, ma il rischio che la violenza possa deflagrare in qualcosa di grave è più che concreto. Le autorità, per esempio, hanno sequestrato 59 ordigni esplosivi su un autobus che trasportava manifestanti a Città del Messico. E poi, aspetto ancor più rilevante, sta facendo parlare di sé la lettera indirizzata alla Fifa e scritta dall' (ex) Subcomandante Marcos, celebre guerrigliero dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale (Ezln), e oggi portavoce di quello che si è trasformato da gruppo di guerriglieri a movimento poltico-sociale. Marcos, appunto, ha criticato il fatto che l'attenzione del mondo sia concentrata sul Mondiale mentre in Messico decine di migliaia di persone risultano ancora scomparse, le madri continuano a cercare i propri figli, le comunità indigene vengono sfollate con la forza e persistono numerose crisi sociali. Il calcio “come quasi tutto il resto è intrappolato tra crimine e resistenza, tra autoritarismo e ribellione, tra affari e gioco, tra barbarie e nobiltà”. Secondo la voce del'Ezln, il problema non è tanto il calcio in sé, quanto la sua trasformazione in una gigantesca industria controllata da multinazionali, sponsor e dirigenti, sempre più distante dalla gente comune. “La cosa più importante di questo Mondiale non accadrà all’interno degli stadi, ma nelle strade e nei campi, sulle coste e tra le montagne. Perché ciò che vi avrà luogo non sarà uno spettacolo, bensì memoria e lotta, resistenza e ribellione”, si legge nel passaggio più rilevante della sua lettera. Appuntamento alla prossima partita mentre il Messico sta lentamente affondando.