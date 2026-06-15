Toto Wolff avvisa Kimi Antonelli e George Russell dopo Barcellona, perché ora Hamilton e la Ferrari fanno paura: “Non voglio giocarmi il mondiale con lui”

Lo sa bene chi nel paddock Sir Lewis lo conosce meglio di chiunque altro, Toto Wolff, che al termine della gara ha mandato un messaggio chiarissimo al mondo della F1, ma non solo. L’austriaco parla di fame e di vittorie, parole che sanno di avvertimento soprattutto ai suoi due piloti, i favoriti per la conquista del titolo. Prima, però, c’è spazio per un messaggio tutto cuore: “Congratulazioni a Lewis. Ha lavorato in maniera durissima e ha attraversato tanti momenti difficili, sono sinceramente felice per lui. Se non vinciamo noi, mi fa piacere che lo faccia lui”, ha esordito dopo la vittoria del suo ex pilota a Barcellona, come riportato da Automoto.it.

Qualche secondo dopo, però, ecco l’avvertimento: “Preferirei non lottare con lui per il titolo, perché so di cosa è capace. Se sente odore di sangue, ci va a nozze. L’ho visto per molti anni: all’improvviso il treno di Hamilton parte e poi è molto difficile fermarlo”. Chi meglio di lui può saperlo, che in testa avrà ancora quella rimonta furiosa che nel 2021 portò Sir Lewis praticamente ad arrivare a un passo dal ribaltare un mondiale tutto nelle mani di Max Verstappen e della Red Bull, almeno fino a metà stagione.

Wolff ne è convinto, tant’è che prima ribadisce il concetto, poi spiega perché questo Hamilton vada tenuto assolutamente alla larga da Antonelli e Russell: “Lewis ha assolutamente le sue possibilità per il titolo. Ha 41 punti di ritardo, ma basta un ritiro e può guadagnare 25 punti. La situazione è completamente aperta, ecco perché non possiamo permetterci di non arrivare al traguardo. Dobbiamo solo continuare a migliorare le prestazioni della vettura e la sua potenza, non commettere errori, essere intelligenti con la strategia e rimanere assolutamente concentrati”, ha aggiunto.