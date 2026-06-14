What a time to be italian! Hamilton vince con la Ferrari e a Barcellona fa la storia, poi abbraccia Antonelli dopo il dramma a quattro giri dalla fine

Uno stop che pesa come un macigno, eppure è lì a congratularsi con chi ne ha sempre sottolineato il talento, persino quando tutto girava male. Tra i due c’è un legame speciale e la domenica di Barcellona lo ha confermato ancora una volta, con un gesto che racconta molto più delle semplici parole. Un momento di quelli capaci di andare oltre la pista, di farti emozionare anche soltanto guardando un televisore.

“Le vittorie sono tutte speciali a modo loro, ma questa è qualcosa di diverso” ha poi raccontato Sir Lewis, visibilmente emozionato. “Da giovane guardavo in TV i successi della Ferrari. Da quando corro qui, ho sempre guardato la televisione e mi chiedevo come sarebbe stato vincere con quella macchina e ora è successo. Mi sono preparato alla grande, allenandomi duramente per essere oggi qui. Ho fatto e sto facendo tantissimo lavoro dietro le quinte”.

Ma non c’è solo il suo non mollare mai dietro al primo successo in rosso: “La Ferrari mi sta dando fiducia nei cambiamenti che abbiamo apportato. Credono e si fidano delle decisioni e delle mie richieste e stiamo lentamente iniziando a vedere che tutto sta andando al suo posto. Sono felice della mia vita, mi trovo in una buona posizione. Non c’è niente di più bello che guidare una F1”. E poi, sulla lotta la titolo mondiale, ora che è secondo a -41 proprio da Kimi Antonelli, aggiunge: “La accetto. C’è ancora molta, molta strada da fare e la Mercedes ha ancora un ottimo passo, come potete vedere. Ma continueremo a lavorare e a cercare di colmare il divario. Non è finita, questo è sicuro”. Un italiano contro la Ferrari, dopo anni di digiuno. Che momento magico per l’Italia.