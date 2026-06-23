Oh Malagò, provaci con lo stregone! Quello del Ghana è già “al lavoro” su Harry Kane ai Mondiali: “Non infortuni gravi, quello che serve”

Più che alle riforme, ai settori giovanili e alle infrastrutture forse sarebbe il caso di rivolgerci all'esoterismo per risollevare il calcio italiano. Forse quella che si è abbattuta sulla nazionale italiana è una maledizione, la macumba brasiliana durante i Mondiali 2014. È una provocazione, ma qualcuno ci ha pensato davvero. In Ghana la Nazionale ha un alleato particolare, si chiama Nana Kwaku Bonsam, ed è uno stregone social. Presente su Facebook, diffonde video dei suoi 'riti', per lo più asseritamente di magia nera: il suo stesso nome, del resto, significa letteralmente "diavolo" in twi, la lingua parlata principalmente in Ghana.

Questa volta il suo bersaglio è Harry Kane, capitano dell'Inghilterra, attesa dal Ghana nella seconda giornata del girone dei Mondiali 2026. In un'intervista al Daily Star, Bonsam non ha lasciato dubbi sulle sue intenzioni: “Sto lavorando su Harry Kane. Ho già dimostrato in passato ciò di cui sono capace, quindi so bene cosa fare per fermarlo. Sono molto famoso per le mie previsioni. Non gli auguro un infortunio grave, ma quanto basta per impedirgli di giocare bene contro il mio Paese. Farò il mio lavoro affinché possa aiutare il Ghana”.