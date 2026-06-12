Già ce lo bucano questo pallone: iniziano i Mondiali e DAZN non va, la Rai interrompe Shakira

Chi ha seguito l'incontro su DAZN infatti, ha riscontrato problemi all’avvio: nei primi minuti del match, partiva la pubblicità e subito dopo, anziché la partita, un nuovo blocco pubblicitario oppure compariva un messaggio di errore. In alternativa, un buffering che non finiva mai, con la rotellina che continuava a girare. Bastava leggere i commenti degli utenti che lamentavano di non riuscire a vedere la partita o di trovare straniante le voci di Pardo e Giaccherini, isolati rispetto allo stadio, come se intorno l'evento fosse stato completamente silenziato.

Almeno, su DAZN Shakira l'hanno vista. A chi invece è rimasto Rai 1, dove Shakira veniva tagliata a un minuto dalla fine dell'esibizione. Viale Mazzini fa sapere che i tempi della messa in onda sono rigorosamente concordati con l'organizzazione internazionale. Si è trattato dunque di un errore nella gestione del timing finale, causato dalla valutazione operativa legata al rispetto della scaletta e al passaggio di linea al telegiornale. Non erano nemmeno passate 24 ore dall'inizio dei Mondiali, che già da Viale Mazzini partivano le scuse ai telespettatori.

Le cerimonie di apertura non portano bene: dopo quella disastrose delle Olimpiadi Invernali, anche la cerimonia che apre i Mondiali è al centro delle polemiche.