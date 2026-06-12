Signori, è tutto vero! Dopo Snoop Dogg anche 50 Cent è impazzito per l’Italia e pure lui si aggira per le strade come un meme imperiale

Dopo Snoop Dogg tra Olimpiadi e Sanremo e la simpatia inaspettata con Andrea Bocelli - che quest’ultimo ha svelato durante una conferenza stampa a Sanremo - un altro duo a sorpresa è pronto a sorprenderci: 50 Cent e la sua Graziella.

Il rapper americano arriva in Italia pedalando a Forte Dei Marmi, mentre esce dalla Twiga Versilia, uno dei beach club e locali più esclusivi della Versilia, situato sul lungomare di Marina di Pietrasanta, tra Forte dei Marmi e Viareggio. L’immagine diviene ancora più memorabile quando ci si accorge che il rapper è inseguito da cinque guardie del corpo, pure loro in bici, con tanto di pedalata solenne. E lui tutto allegro sulla sua bici. “Perciò lavora sodo” (o “pedala”), come rappa in Hustler's Ambition.

Il gansta non è nuovo alle escursioni in Italia. Al Twiga di Flavio Briatore, Curtis James Jackson III si è esibito il 6 giugno e da lì il rapper ha deciso di sostare per una vacanza in Versilia. La Versilia è già di per sé un set cinematografico naturale dipinto dagli aperitivi al tramonto, dove le infradito fanno più rumore delle supercar. Un posto esclusivo dove si fanno cose esclusive: con queste immagini 50 Cent ce lo conferma. Perché la comparsa di 50 Cent in versione “ciclista da spiaggia” aggiunge un livello ulteriore di surrealismo estivo.

L’immagine è di quelle che restano: lui serafico, in sella a una Graziella che sembra uscita da un mercatino vintage preso d’assalto da nostalgici e collezionisti di ricordi.

E dietro, il plot twist: cinque guardie del corpo che non sanno più se stanno facendo security o la tappa di una cronometro del Giro d’Italia. Tutti in bici, concentrati e consapevoli di star inseguendo un’icona del rap in modalità “passeggiata digestiva”, che forse non era esattamente nel briefing della giornata.