Ora voleranno Ferrari nel calcio italiano. Malagò è riuscito a prendersi un ca*zo più grosso di vendere la Luce

Giovanni Malagò di mestiere, o meglio, di vocazione familiare, per la prima parte della sua vita è stato un venditore. Un venditore di auto di lusso precisamente, il proprietario di un concessionario e agente per BMW, Ferrari e Maserati. E cos'è un venditore se non un mediatore fra gli interessi della casa madre e degli acquirenti, ovviamente sempre con un occhio di riguardo anche per i propri. Un affabulatore, un narratore, un professionista che ha come grande capitale la propria credibilità, un rapporto fiduciario con la base e con i piani alti. Che siano solo queste le doti necessarie per il nuovo presidente della Figc? Assolutamente no. Ma il calcio italiano ha bisogno di un venditore, di qualcuno che lo renda di nuovo credibile, appetibile e poi di conseguenza vincente.

Giovanni Malagò è ancora in parte proprietario della concessionaria di famiglia, la Samocar. E se vendere la Ferrari Luce, la contestatissima Ferrari elettrica, sembrerà un'impresa, risollevare il calcio italiano dal pantano in cui è finito non è nemmeno paragonabile. Giovanni Malagò eredita una Federazione Italiana Giuoco Calcio in crisi nera. Una Nazionale sfiduciata, reduce da tre disastri mondiali (o meglio pre-mondiali) consecutivi. Una base povera, che non riesce a coltivare il talento, in mano a soldi, procuratori e amici degli amici. Stadi fatiscenti, infrastrutture inesistenti. Un assetto istituzionale litigioso, preda di personalismi, di singole componenti in guerra tra loro e dentro loro. Gli arbitri sono dilaniati dalle faide interne e svergognati dalle inchieste giudiziarie. La Lega Nazionale Dilettanti ha sostenuto il suo rivale, nonché Presidente della stessa LND, Giancarlo Abete.

Per risollevare la Federazione Malagò dovrà mettere in campo anche l'altra sua grande dote, quella del manager. L'organizzatore di successo, prima del circolo Aniene, poi del Coni, nell'avventura culminata con il capolavoro delle Olimpiadi di Milano-Cortina. “Da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto”, sono state le parole di Malagò dopo l’assemblea che lo ha incoronato. Sì, perché attenzione a pensare che Malagò sia la panacea di tutti i mali. Il cancro del calcio italiano ha portato a metastasi diffuse, non basta un uomo solo per estirparlo ma serve una comunità d'intenti che metta da parte gli interessi personali. E attenzione a santificarlo prima del dovuto. Malagò rimane un personaggio controverso, uno che nel mondo degli incarichi e dell'amichettismo ci ha sguazzato una vita, uno a cui è stata annullata la laurea per aver falsificato tre esami universitari con l'aiuto di un bidello. “Nei miei vari incarichi io ho cercato sempre e solo uno scopo: fare grande l’Italia” ha detto. Un arcitaliano alla guida del più italiano degli sport. Può essere una grande storia o una rovinosa sconfitta, ma alla seconda ipotesi ormai siamo abituati.