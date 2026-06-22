Pedro Acosta è un fenomeno di pilota e un disastro di Pinocchio: la bugia su KTM non regge (e il problema è grosso)

“È successa la stessa cosa di venerdì – ha detto Acosta – Ma è qualcosa che non dipende da me. Io avevo bisogno di fare una buona partenza, avevo bisogno di fare dei buoni giri all'inizio. L'ho fatto, poi la pressione della gomma anteriore è calata, quindi ho lasciato passare Diggia che comunque aveva un passo migliore del mio. Avrei potuto chiudere quinto, perché stavo bene e avevo anche risolto il problema della pressione gomme, ma la gara è durata un giro di troppo".

Il 37 prova a sviare il discorso, a raccontare della sua gara e a non soffermarsi troppo sul problema avuto. Ma in sala stampa c’è chi insiste, chiedendogli se si è arrabbiato o si arrabbierà con i suoi. “No – risponde secco Acosta (ma anche qui c’è l’odore della bugia) – C’è poco da arrabbiarsi. Ora devono mandare tutto in Austria e capire cosa sta succedendo, perché non è la prima volta che accade. Ripeto: sono cose che non dipendono da me, non posso controllarle. È comunque un miracolo che siamo stati tra i primi cinque in un weekend che sembrava difficilissimo per noi".