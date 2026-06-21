Le scuse di Bezzecchi, l’abbraccio e le lacrime col marshall, la solerzia dei commissari e la compostezza di Aprilia: basta favole, torniamo alla MotoGP ora?

Ognuno risponda secondo coscienza. E, anzi, ognuno volti pagina, visto che è domenica e c’è la MotoGP. Quella MotoGP che conterà sempre più di ogni chiacchiera. Il giusto, ancora una volta, ce l’ha messo Aprilia. Che s’è arrabbiata giustamente col suo pilota e altrettanto giustamente ha presentato un ricorso, puntualmente respinto dai solerti commissari. Le motivazioni? Eccole: “i piloti coinvolti in incidenti possano provare frustrazione, delusione e una forte carica emotiva nell'immediatezza dell'accaduto - si legge nel dispositivo -, tali circostanze non possono giustificare né scusare atti di aggressione fisica nei confronti del personale del circuito nell'esercizio delle proprie funzioni ufficiali. I principi di condotta sportiva impongono a tutti i partecipanti di trattare sempre con rispetto ufficiali di gara, commissari e volontari. Qualsiasi contatto fisico di natura aggressiva nei confronti di un addetto alla sicurezza del circuito costituisce una grave violazione di tali standard e mina quel rapporto di fiducia e rispetto reciproco su cui si fonda la gestione sicura del campionato”.

Tutto, sulla carta, condivisibile. Anche se quelle domande resteranno sempre. La domanda che non resta, invece, è quella su Aprilia che potrebbe presentare un ulteriore ricorso. No, non lo farà e va bene così. Uno perché – se le cose dovessero andare male – la punizione potrebbe rivelarsi ancora più pesante e due perché, a Noale lo sanno benissimo, pure il motorsport è una ruota che gira in cui a contare sarà sempre e solo la pista. Almeno fino a quando a fare lo spettacolo vero saranno i piloti e le motociclette invece degli ingegneri, i “legislatori” e i controllori.