Il sabato di Brno? Una Sprint a eliminazione: Ducati riapre il mondiale con Bagnaia e Marquez (e Bezzecchi sulla ghiaia)

Dietro i primi della classe il solito Fabio Di Giannantonio, capace di avere il ritmo dei primi, ma sempre condizionato da partenze che non premiano mai abbastanza le fatiche del sabato mattina, visto che anche a Brno era riuscito a essere quello più avanti tra tutti i ducatisti. Per il Diggia, comunque, sono punti che vanno in cassa, soprattutto dopo che Marco Bezzecchi s’è ritrovato nuovamente in terra. Questa volta per un errore e quando ormai la quinta posizione sembrava già consolidata. Per il leader del mondiale sarà fondamentale, adesso, giocarla al meglio domani, magari andando a studiare i dati di Ai Ogura che a Brno è quello che riesce a ottenere di più dalla RS-GP. Quinta piazza, quindi, per Jorge Martìn, protagonista di una gran partenza e una buona rimonta.

Per la classifica generale è un bello scossone e l’impressione è che, dopo il dominio assoluto di Aprilia, in Repubblica Ceca si sia scritto definitivamente il rientro in corsa di Ducati. Oggi, per dovere di cronaca, con Pecco Bagnaia, anche se appare evidente che anche Marc Marquez, ormai, s’è lasciato alle spalle tutti i guai avuti fin qui. Chi, invece, di guai a Brno ne ha trovati è Pedro Acosta, caduto nella Sprint a eliminazione di Brno, insieme al compagno di marchio Maverick Vinales, con Enea Bastianini che, quindi, è stato il migliore dei piloti KTM grazie al settimo posto conquistato. Tra i piloti finiti a terra oggi, anche Luca Marini e Cal Crutchlow, con l’unica Honda al traguardo che è stata quella di Joan Mir, decimo. Male, anzi sempre peggio, invece, le Yamaha: Razgatlioglu è undicesimo davanti a Franco Morbidelli, Fabio Quartararo è tredicesimo, Alex Rins quattordicesimo e Jack Miller quindicesimo (e anche ultimo, viste le tante cadute di giornata).