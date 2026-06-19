A Brno è guerra fredda? Aprilia davanti a Ducati, Bezzecchi soffre e Marquez si conserva. E i piloti provano le moto senza abbassatori

Fulmini sulla carena, casco Arai, una postura classica e arrotondata: Ai Ogura, primo nel venerdì di Brno con l’Aprilia del Team Trackhouse, è uno spettacolo che sembra appena uscito dagli anni Novanta. E considerando che l’asfalto incide in maniera particolare sul consumo gomme c’è da aspettarsi che la sua ormai conclamata velocità a fine gara possa portarlo a giocarsi la sua prima vittoria in MotoGP. Certo, la qualifica è ancora tutta da vedere. Dietro di lui ci sono un Marco Bezzecchi molto solido sull’Aprilia e tre Ducati: Fabio Di Giannantonio, Pecco Bagnaia e Marc Marquez. Pedro Acosta è sesto nonché, come di consueto, unico pilota KTM a entrare direttamente in Q2, per quanto Maverick Vinales si sia dimostrato piuttosto veloce per tutto il giorno.



In Q2 ci sono quindi quattro Ducati, tre Aprilia, due Honda (con Mir e Moreira) e la KTM del già citato Pedro Acosta: a giudicare dai passi gara, la sfida sul tavolo sembra quella tra le due case italiane, specialmente con Marc Marquez e Marco Bezzecchi. I quali ironicamente hanno parlato entrambi di una condizione fisica non ottimale, come se al famoso tavolo da poker imbastito da Marc Marquez abbia deciso di sedersi l'attuale leader della classifica. Roba appassionante, da guerra fredda.



Lo spagnolo dice di aver spinto anche troppo, perché l’energia è calata col passare dei turni e spingere come ha fatto (procurandosi due cadute) gli ha tolto qualcosa per il sabato di Sprint e qualifica. Allo stesso tempo però, va detto che a dieci minuti dalla fine dell’ultimo turno Davide Tardozzi l’ha persuaso a non spingere ancora, a preservarsi. “Perché quando chiudo la visiera mio diventa difficile controllarmi”, racconta Marquez con un sorriso. La sensazione è che al momento giusto, cioè in qualifica prima e quando si prendono i punti poi, sarà lì a giocarsela.